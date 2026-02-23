Assine
EUA confirma negociações com o Irã na quinta-feira

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
23/02/2026 14:26

Os Estados Unidos retomarão as negociações nucleares com o Irã na quinta-feira (26), confirmou à AFP nesta segunda-feira (23) um funcionário de Washington, enquanto continua com sua enorme mobilização militar para pressionar Teerã.

O funcionário americano não forneceu mais detalhes sobre a reunião, enquanto o governo iraniano e representantes de Omã, que atua como mediador regional, afirmaram que as negociações serão realizadas em Genebra na quinta-feira.

