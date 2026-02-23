Assine
Mais de 600 migrantes morreram ou desapareceram no Mediterrâneo desde o início do ano, segundo OIM

23/02/2026 14:14

Pelo menos 606 migrantes morreram ou desapareceram no Mar Mediterrâneo este ano, informou nesta segunda-feira (23) a Organização Internacional para as Migrações (OIM). 

"Este é o início de ano mais letal no Mediterrâneo desde que a OIM começou a coletar esses dados em 2014", explicou a organização, uma agência da ONU. 

Um porta-voz da OIM estimou que, no naufrágio mais recente, ocorrido no sábado perto da ilha grega de Creta, "pelo menos 30 migrantes são considerados desaparecidos ou mortos após o barco em que estavam ter virado devido ao mau tempo". 

Segundo as autoridades gregas, apenas quatro corpos (três homens e uma mulher) foram recuperados até o momento, enquanto as buscas continuavam nesta segunda-feira com quatro lanchas-patrulha para encontrar possíveis sobreviventes. 

No sábado, 20 pessoas foram resgatadas na área marítima de Kaloi Limenes por um navio mercante enviado ao local a mando do Centro Grego de Busca e Resgate.

Entre os 20 migrantes, em sua maioria sudaneses e egípcios, havia quatro menores de idade. 

A OIM indicou que o barco partiu de Tobruk, na Líbia, em 19 de fevereiro e virou a cerca de 20 milhas náuticas (pouco menos de 40 quilômetros) ao sul de Kali Limenes.

