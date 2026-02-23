Panamá assume o controle de dois portos operados pela Hutchison no canal
As autoridades panamenhas assumiram o controle de dois portos no Canal do Panamá nesta segunda-feira (23), após a conclusão do processo legal que anulou a concessão outorgada à empresa CK Hutchison Holdings, com sede em Hong Kong, informou uma fonte oficial.
Os portos em questão são Balboa, no lado do Pacífico, e Cristóbal, no lado do Atlântico, cujo contrato foi declarado inconstitucional pela Suprema Corte do Panamá em janeiro.
"A Autoridade Marítima do Panamá assumiu a posse de seus portos e garante a continuidade das operações", anunciou Max Flórez, diretor de Portos e Indústrias Marítimas Auxiliares da agência oficial, em coletiva de imprensa.
