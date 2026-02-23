Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Conselho Europeu pede 'cautela' ao analisar proibições a redes sociais

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
23/02/2026 12:24

compartilhe

SIGA

O Conselho Europeu, órgão responsável por monitorar a democracia e os direitos humanos, pediu nesta segunda-feira (23) maior cautela diante das preocupações de que alguns países europeus e a União Europeia possam vir a considerar a proibição do acesso de menores às redes sociais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Vários países europeus consideram estabelecer uma idade mínima para acessar plataformas de redes sociais. Peço cautela na imposição de proibições generalizadas", afirmou o comissário para os direitos humanos, Michael O'Flaherty. 

Desde dezembro, a Austrália tem solicitado ao TikTok, YouTube, Snapchat e outras plataformas de redes sociais que eliminem as contas de usuários com menos de 16 anos, sob pena de multas pesadas. 

Existem "preocupações legítimas", afirmou O'Flaherty, sobre o risco de que o excesso de tempo em frente às telas poder ser prejudicial ao desenvolvimento e à saúde mental das crianças. 

"No entanto, proibir o acesso de crianças às redes sociais transfere a responsabilidade pela segurança das plataformas para o ambiente em que as crianças navegam", alertou. 

"Os Estados devem exigir que as plataformas previnam e minimizem, por concepção e por defeito, os riscos para os direitos das crianças, e responsabilizar as plataformas por qualquer falha" que possam ter. 

O chanceler alemão Friedrich Merz indicou na semana passada que está aberto à possibilidade de proibir o acesso de menores às redes sociais. 

Na França, parlamentares aprovaram um projeto de lei que proibiria o acesso a essas plataformas para menores de 15 anos. O texto ainda precisa ser ratificado pelo Senado antes de ser aprovado. 

Dinamarca, Grécia, Espanha e França pediram à União Europeia que adote medidas semelhantes. 

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, defendeu o estabelecimento de uma idade mínima, mas primeiro quer ouvir a opinião de especialistas sobre a abordagem que o bloco de 27 membros deve adotar. 

O Conselho da Europa, com sede em Estrasburgo, no nordeste da França, é o garantidor da democracia e dos direitos humanos no continente. O órgão independente da União Europeia é composto por 46 Estados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bar/ah/giv/cw/jvb/an/jc-lm

Tópicos relacionados:

direitos europa infancia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay