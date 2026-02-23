Assine
Internacional

BBC pede desculpas por insulto racista gritado por pessoa com Tourette durante o Bafta

Repórter
23/02/2026 12:24

A BBC pediu desculpas, nesta segunda-feira (23), por não ter censurado o insulto racista proferido durante a cerimônia do Bafta e explicou que se tratou de um tique verbal "involuntário" de uma pessoa com síndrome de Tourette que inspirou o filme ganhador da noite.

O ator britânico Robert Aramayo superou Timothée Chalamet e Leonardo DiCaprio e ganhou o prêmio de Melhor Ator por sua interpretação de um homem com síndrome de Tourette em "I Swear".

O filme é baseado na história real de John Davidson, um ativista que sofre deste transtorno.

Davidson gritou um termo depreciativo para se referir a pessoas negras enquanto os atores de Sinners, Delroy Lindo e Michael B. Jordan - ambos negros - entregavam o prêmio de melhores efeitos visuais.

O apresentador da cerimônia, o ator Alan Cumming, pediu desculpas pela linguagem que alguns espectadores puderam ouvir durante a transmissão.

A BBC, no entanto, não o censurou, apesar de ter transmitido a premiação duas horas mais tarde.

Um porta-voz da emissora explicou que se tratou de "tiques verbais involuntários associados à síndrome de Tourette e, como foi explicado durante a cerimônia, não foi intencional".

