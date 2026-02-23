Kristen Bell retorna como apresentadora do Actors Awards em Hollywood

Kristen Bell apresentará, pela terceira vez, o Actor Awards (antigo SAG Awards) no próximo domingo (1º) com um objetivo em mente: entreter a todos igualmente.

Em tempos de polarização, a atriz, que comandou duas edições anteriores da gala do sindicato SAG-AFTRA, afirma que o trabalho é como receber pessoas em casa.

"Se te convido para jantar, preparo uma boa refeição, ponho a mesa. Faço as coisas para que se sinta bem-vinda, e espero que tenha uma boa experiência. É disso que se trata ser um anfitrião", afirma Bell à AFP.

A protagonista de "Ninguém Quer" conta que parte do desafio ao planejar os quadros ou escrever as piadas é "criar ideias que igualem ou superem o que você já fez antes".

Mas também saber avaliar o estado de espírito da plateia. "Você tem que ser muito consciente e cuidadoso", comentou a atriz, que apresentou a edição de 2025 sob o trauma dos incêndios que ameaçavam Los Angeles naquele momento.

Com as tensões políticas à flor da pele nos Estados Unidos, e depois de vários artistas terem se tornado alvo de ataques do próprio presidente Donald Trump por suas piadas, quadros ou opiniões, Bell disse que prefere evitar juízos de valor.

"Há pessoas que estão muito ligadas a certas coisas e são muito sensíveis a respeito. Eu também tenho essas coisas na minha vida. Tenho em relação a membros da minha família. Mas, para mim, o meu trabalho ali é criar o ambiente mais acolhedor possível e não censurar ninguém", afirmou.

Seu estilo, acrescentou, aposta em fazer rir, mas sem ridicularizar. "Não haverá ressentimentos no fim da noite", garantiu.

O fato de lidar com uma audiência composta por pessoas com o mesmo ofício é um facilitador, diz ela.

"Todo mundo tem uma gravação de um comercial que gostaria que ninguém jamais tivesse visto porque seu cabelo está horrível", brinca.

Para a atriz de 45 anos, com uma longa lista de trabalhos no cinema e na televisão, poder divertir seus colegas "é o sonho de qualquer artista".

A cerimônia organizada pelo SAG-AFTRA, o maior sindicato de atores dos Estados Unidos - com mais de 160.000 membros - e um dos mais influentes do mundo, homenageia o que há de melhor no cinema e na televisão.

Na reta final da temporada de prêmios de Hollywood, a cerimônia serve como termômetro do Oscar, já que parte de seu corpo votante também tem voz na Academia.

Em algumas ocasiões, sua estatueta de melhor elenco deu pistas sobre qual produção seria escolhida como melhor filme.

A 32ª edição do Actors Awards será realizada em 1º de março em Los Angeles e será transmitida ao vivo pela Netflix.

