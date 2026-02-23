Los Angeles Lakers homenageia lendário treinador Pat Riley com estátua

O Los Angeles Lakers prestou homenagem ao lendário treinador Pat Riley, cérebro da era "Showtime" da franquia na década de 1980, inaugurando uma estátua em frente à Crypto.com Arena neste domingo (22).

Riley, técnico membro do Hall da Fama do Basquete e atual presidente do Miami Heat, comandou os Lakers de 1981 a 1990, levando a equipe às Finais da NBA sete vezes e conquistando os títulos de 1982, 1985, 1987 e 1988.

Agora ele está imortalizado em frente à casa dos Lakers, no centro de Los Angeles, com uma estátua de bronze, vestido com um de seus ternos Armani favoritos e com o punho erguido.

Sua estátua está ao lado das de lendas da franquia como Elgin Baylor, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Jerry West, Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar, assim como a do locutor Chick Hearn.

"Não sei como cheguei aqui, mas cheguei e agora tem uma estátua aí fora", disse Riley, de 80 anos. "Sou muito grato pela homenagem e por estar ao lado desses gigantes que me apoiaram e me carregaram nos ombros".

À frente do Los Angeles Lakers, Pat Riley venceu 533 jogos, com uma porcentagem de vitórias de 73,3%, a melhor entre todos os treinadores que já passaram pela equipe.

Mais tarde, ele levaria o Miami Heat ao seu primeiro título da NBA, em 2006, mas sua reputação se consolidou mesmo como arquiteto dos Lakers "Swhotime", cujo poderoso ataque revolucionou a liga e transformou a franquia em um fenômeno cultural em Hollywood.

Michael Douglas, amigo de Riley de longa data e que esteve presente na homenagem neste domingo, disse que o característico penteado para trás do treinador inspirou o visual do banqueiro Gordon Gekko, do filme "Wall Street: Poder e Cobiça", personagem com o qual ganhou o Oscar de Melhor Ator em 1987.

Pat Riley foi campeão pelos Lakers como jogador em 1972 e trabalhou ao lado de Chick Hearn como comentarista antes de se tornar assistente técnico.

Em 1981, o dono da franquia, Jerry Buss, o promoveu ao cargo de técnico principal;

A filha de Buss, a atual governadora e proprietária minoritária do Los Angeles Lakers, Jeanie Buss, o chamou de "anjo da guarda" da franquia e disse que ele é a "personificação de uma era".

