Reconstrução da Ucrânia é estimada em quase US$ 600 bilhões

A reconstrução da Ucrânia após a guerra com a Rússia custará cerca de 588 bilhões de dólares (3 trilhões de reais) na próxima década, segundo um relatório conjunto de Kiev, do Banco Mundial, da União Europeia e das Nações Unidas publicado nesta segunda-feira (23).

"O custo da reconstrução continua aumentando e agora é estimado em 587,7 bilhões de dólares (R$ 3,06 trilhões na cotação atual) em dez anos, o equivalente a três vezes o PIB ucraniano previsto para 2025", aponta o relatório.

Os setores mais afetados são habitação, transporte e energia, segundo o documento, que cobre os 46 meses entre o início da invasão, em fevereiro de 2022, e dezembro de 2025.

Os danos se concentram nas regiões próximas à linha de frente e nas grandes áreas urbanas ucranianas, detalha o texto.

Para a capital Kiev, de 3 milhões de habitantes, a reconstrução é estimada em mais de 15 bilhões de dólares (R$ 78 bilhões), já que a cidade é frequentemente atingida por ataques russos com drones e mísseis.

Os aliados ocidentais da Ucrânia liberaram mais de 400 bilhões de dólares (R$ 2,08 trilhões) em ajuda financeira, militar e humanitária desde o início da invasão, segundo o instituto alemão Kiel.

Por enquanto, a Ucrânia destina a maior parte desses recursos à sua ofensiva e à manutenção de sua economia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-cad-cf/ant/thm/meb/an/lm/aa