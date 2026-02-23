Eurodeputados suspenderão acordo comercial UE-EUA após derrota de Trump

O Parlamento Europeu suspenderá, nesta segunda-feira (23), o procedimento de aplicação do acordo comercial entre União Europeia e Estados Unidos, após a decisão da Suprema Corte americana que invalida as tarifas de Donald Trump, indicaram vários representantes antes de uma reunião extraordinária sobre o tema.

O presidente da Comissão do Comércio Internacional do Parlamento Europeu, o social-democrata alemão Bernd Lange, havia anunciado no domingo que proporia, nesta reunião, a suspensão dos trabalhos sobre o acordo.

Na segunda-feira, representantes dos outros principais grupos políticos do Parlamento confirmaram à AFP que apoiam a medida.

A eurodeputada Zeljana Zovko (PPE, direita) explicou que apoia a suspensão do procedimento "enquanto a Comissão não tiver esclarecido com os Estados Unidos as condições das novas tarifas" anunciadas pelo presidente americano.

A deputada alemã Anna Cavazzini, dos Verdes, também declarou ser favorável à suspensão.

Karin Karlsbro, do partido de centro-direita Renew, afirmou no X que "não poderemos votar o acordo enquanto o impacto da decisão da Suprema Corte não tiver sido esclarecido".

A Comissão do Comércio Internacional do Parlamento deve se pronunciar na terça-feira sobre a aplicação do pacto, antes de uma votação dos eurodeputados em sessão plenária prevista para março.

Este procedimento já havia sido suspenso em janeiro pelo Parlamento Europeu, devido às ameaças de Trump de anexar a Groenlândia, e posteriormente foi retomado após o abandono de tais intenções sobre o território dinamarquês.

O acordo, alcançado no ano passado após intensas negociações entre Bruxelas e Washington, conseguiu limitar a 15% as tarifas americanas impostas à maioria dos produtos europeus, abaixo dos 30% que Trump havia ameaçado aplicar.

