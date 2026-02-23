Assine
Primeiro-ministro australiano apoia remoção do ex-príncipe Andrew da linha de sucessão ao trono

23/02/2026 10:38

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, defendeu nesta segunda-feira (23) a remoção do ex-príncipe Andrew da linha de sucessão ao trono britânico, após sua prisão na semana passada. 

Em uma carta ao seu homólogo britânico, Keir Starmer, Albanese afirmou: "Meu governo aceitaria qualquer proposta para removê-lo da linha de sucessão". "Estas são acusações sérias, e os australianos as levam a sério", acrescentou Albanese. 

O governo britânico está considerando uma legislação para remover Andrew Mountbatten-Windsor da linha de sucessão. Ele é suspeito de má conduta em cargo público durante seu mandato como enviado especial do Reino Unido para o Comércio Internacional, de 2001 a 2011. 

Ele foi preso depois que e-mails vazados dos arquivos de Jeffrey Epstein sugeriram que ele compartilhou informações potencialmente confidenciais com o financista e criminoso sexual americano. 

Após essas revelações, o rei Charles III retirou todos os títulos de seu irmão e o expulsou de sua residência em Windsor. 

Ainda assim, ele permanece em oitavo lugar na linha de sucessão ao trono britânico, atrás da princesa Lilibet, filha de seu sobrinho, o príncipe Harry. 

A Austrália foi uma colônia britânica por mais de 100 anos e conquistou sua independência de fato em 1901, mas continua sendo membro da Commonwealth e seu chefe de Estado é Charles III.

