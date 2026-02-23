Assine
Internacional

Trump volta a criticar a Suprema Corte por decisão sobre tarifas

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
23/02/2026 10:14

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou nesta segunda-feira (23) uma série de insultos contra a Suprema Corte e afirmou que a decisão "estúpida" que limitou sua política tarifária, na verdade, rendeu mais poderes.

Trump afirmou que a decisão do tribunal foi "ridícula, estúpida e extremamente divisiva a nível internacional", em uma publicação na plataforma Truth Social.

A Suprema Corte determinou na sexta-feira que o presidente não tem autoridade para impor tarifas gerais. 

Sem apresentar uma explicação clara, Trump afirmou: "Posso usar licenças para fazer coisas absolutamente 'terríveis' a outros países, especialmente aqueles países que vêm NOS EXPLORANDO há muitas décadas".

Tópicos relacionados:

comercio diplomacia eua impostos taxas tribunal

