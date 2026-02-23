Trump volta a criticar a Suprema Corte por decisão sobre tarifas
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou nesta segunda-feira (23) uma série de insultos contra a Suprema Corte e afirmou que a decisão "estúpida" que limitou sua política tarifária, na verdade, rendeu mais poderes.
Trump afirmou que a decisão do tribunal foi "ridícula, estúpida e extremamente divisiva a nível internacional", em uma publicação na plataforma Truth Social.
A Suprema Corte determinou na sexta-feira que o presidente não tem autoridade para impor tarifas gerais.
Sem apresentar uma explicação clara, Trump afirmou: "Posso usar licenças para fazer coisas absolutamente 'terríveis' a outros países, especialmente aqueles países que vêm NOS EXPLORANDO há muitas décadas".
