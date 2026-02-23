Assine
Coreia do Sul protesta contra faixa de 'vitória' em frente à embaixada russa

AFP
AFP
Repórter
23/02/2026 09:28

A Coreia do Sul protestou contra a Rússia após sua embaixada em Seul exibir uma faixa gigante com os dizeres "A vitória será nossa", em aparente referência ao aniversário da guerra na Ucrânia. 

A Coreia do Sul se opõe à invasão russa da Ucrânia e ao recrutamento de soldados norte-coreanos para lutar pela Rússia. 

A faixa vermelha, branca e azul com texto em russo foi vista durante o fim de semana e ainda estava exposta na embaixada na manhã desta segunda-feira (23), conforme observou um jornalista da AFP. 

Aparentemente, a ação coincide com o quarto aniversário da guerra na Ucrânia, na terça-feira. 

"O governo sul-coreano manteve consistentemente a posição de que a invasão russa da Ucrânia é um ato ilegal", afirmou o Ministério das Relações Exteriores de Seul em um comunicado no domingo. 

"Nesse contexto, transmitimos nossa posição ao lado russo em relação à recente exibição de uma faixa nas paredes externas da embaixada russa em Seul e às declarações públicas feitas pelo embaixador russo na Coreia do Sul", acrescentou o comunicado. 

O embaixador russo em Seul, Georgy Zinoviev, elogiou recentemente os soldados norte-coreanos que lutam pela Rússia.

As embaixadas da Rússia e da Ucrânia em Seul não responderam inicialmente aos pedidos de comentários sobre a faixa.

