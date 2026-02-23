Forças americanas abandonam base militar na Síria

As forças militares dos Estados Unidos começaram nesta segunda-feira (23) a retirada de uma importante base militar em uma região do nordeste da Síria ainda sob controle das forças curdas e devem completar sua saída do país em um mês, informaram três fontes à AFP.

A partir de 2014, os Estados Unidos estabeleceram bases em áreas fora do controle do regime do presidente deposto sírio Bashar al-Assad para coordenar a luta contra o grupo extremista Estado Islâmico (EI), derrotado em 2019.

Uma equipe da AFP observou uma coluna de dezenas de caminhões pesados, carregados com veículos, em uma estrada na província de Hasaka, onde fica a base de Qasrak. O comboio seguia na direção da fronteira com o Iraque.

Uma fonte curda de alto escalão, que pediu anonimato, confirmou que as forças dos Estados Unidos começaram a retirada da base de Qasrak nesta segunda-feira.

As forças americanas, à frente da coalizão anti-EI e com 1.000 militares no país há mais de uma década, já abandonaram duas bases nas últimas semanas: Al Tanf (sudeste) e Al Shadadi (nordeste).

"Dentro de um mês, vão deixar a Síria e não haverá mais presença militar nas bases", declarou à AFP uma fonte do governo sírio que pediu anonimato.

Um diplomata, que também pediu para não ser identificado, disse à AFP que "a retirada deve ser concluída em 20 dias" e que os Estados Unidos não terão mais bases na Síria. A fonte curda confirmou a informação.

A saída das forças dos Estados Unidos acontece no momento em que o Estado sírio, apoiado por Washington, amplia seu controle sobre o norte e o nordeste da Síria, que estavam sob comando dos curdos.

As forças curdas devem ser integradas ao Exército sírio, segundo um acordo entre as partes anunciado no fim de janeiro.

