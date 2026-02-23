Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

ONU denuncia 'lei do mais forte' no mundo

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
23/02/2026 07:42

compartilhe

SIGA

O secretário-geral da ONU alertou nesta segunda-feira (23) que a "lei do mais forte" está se impondo no mundo, onde, segundo ele, os poderosos violam o direito internacional e usam a inteligência artificial para atacar os direitos humanos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Os direitos humanos estão sob um ataque em larga escala em todo o mundo", afirmou António Guterres na abertura da sessão anual do Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra.

"O Estado de direito está sendo esmagado pela lei do mais forte", acrescentou.

O secretário-geral da ONU ressaltou que "a ofensiva não surge das sombras, nem de surpresa. Acontece à vista de todos e, muitas vezes, sob a liderança dos mais poderosos".

Ele não mencionou situações específicas, mas expressou indignação com a guerra na Ucrânia, onde afirmou que mais de 15.000 civis morreram em quatro anos de conflito desde que a Rússia invadiu o país.

"Já passou da hora de acabar com o derramamento de sangue", disse.

Em seu discurso presencial diante do principal órgão de direitos humanos da ONU, Guterres afirmou que as áreas afetadas por conflitos não são os únicos lugares onde os direitos estão sendo corroídos.

"Em todo o mundo, os direitos humanos estão sendo deliberada, estrategicamente e, às vezes, com orgulho, restringidos", disse.

Ao mesmo tempo, "o caos climático acelera e a tecnologia, especialmente a inteligência artificial, é utilizada cada vez mais de formas que reprimem direitos, aprofundam desigualdades e expõem as pessoas marginalizadas a novas formas de discriminação, tanto online quanto fora da internet", alertou.

Guterres, que deixará o cargo neste ano após uma década à frente da ONU, pediu uma ação urgente para reverter a tendência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

apo/ag/cn/meb/erl/fp-jc

Tópicos relacionados:

conflito direitos onu russia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay