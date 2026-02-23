Assine
Veto da Hungria impede aprovação de novas sanções da UE contra Rússia

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
23/02/2026 07:06

A União Europeia não poderá adotar novas sanções nesta segunda-feira (23) contra a Rússia devido ao veto da Hungria, confirmou a chefe da diplomacia do bloco, Kaja Kallas.

A Comissão Europeia apresentou aos ministros o 20º pacote de sanções contra a Rússia, em resposta à invasão da Ucrânia, que completa quatro anos na terça-feira. O objetivo era conseguir a aprovação antes do aniversário.

"Ouvimos declarações muito firmes por parte da Hungria. Infelizmente, não vejo realmente como poderiam voltar atrás na posição que defendem hoje", declarou Kallas antes do início de uma reunião dos ministros das Relações Exteriores da UE. 

"Obviamente, fazemos tudo o que é possível para levar adiante este pacote de sanções e conseguir que seja adotado", acrescentou.

A Hungria anunciou no fim de semana a intenção de bloquear a adoção do pacote de sanções enquanto o fornecimento de petróleo russo através do oleoduto Druzhba não for retomado.

O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, afirmou que também bloquearia a aprovação de um empréstimo de 90 bilhões de euros (551 bilhões de reais) para a Ucrânia, decidido em dezembro. 

As novas sanções que a UE pretendia adotar contra a Rússia eram direcionadas principalmente aos setores bancário e energético.

