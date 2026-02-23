Assine
Acidente de ônibus deixa 19 mortos no Nepal

23/02/2026 07:06

Um ônibus saiu da estrada e caiu em um rio congelado na manhã desta segunda-feira (23) no centro do Nepal, um acidente que provocou pelo menos 19 mortes, informaram as autoridades. 

O veículo viajava entre a cidade de Pokhara e a capital, Katmandu. O ônibus caiu de uma altura de mais de 200 metros no rio Trishuli, no distrito de Dhading.

"Das 44 pessoas que estavam no ônibus, 19 morreram e 25 estão sendo atendidas", declarou à AFP Prakash Dahal, comandante da polícia local, que confirmou a presença de um turista britânico entre os mortos. 

Um chinês e um neozelandês ficaram feridos, acrescentou, sem revelar mais detalhes.

