Toque de recolher em Nova York diante da chegada de tempestade

A cidade de Nova York ordenou o fechamento das escolas e recomendou que os motoristas evitem as estradas nesta segunda-feira (23), diante da chegada de uma violenta tempestade de neve ao nordeste dos Estados Unidos.

O Serviço Nacional de Meteorologia (NWS, na sigla em inglês) afirmou que as condições de nevasca "se materializarão rapidamente", de Maryland até o sudeste da Nova Inglaterra, o que tornará as viagens "extremamente perigosas".

Segundo o NWS, a neve pode cair a um ritmo de entre cinco e quase oito centímetros por hora no pior momento da tempestade, com quase 54 milhões de pessoas em sua trajetória.

Na madrugada de segunda-feira, a tempestade já havia começado a atingir Nova York, reduzindo a visibilidade a tal ponto que era difícil observar os arranha-céus de Wall Street a partir do bairro vizinho do Brooklyn.

Quedas de energia são consideradas prováveis devido à neve intensa e às fortes rajadas de vento, segundo os meteorologistas.

Às 1h39 locais (3h39 de Brasília), quase 80.000 clientes estavam sem fornecimento de energia elétrica no estado de Nova Jersey, segundo o site poweroutage.us.

Mais de 5.000 voos foram cancelados, informou o site de rastreamento FlightAware.

Na cidade de Nova York, o prefeito Zohran Mamdani anunciou que as ruas, rodovias e pontes permaneceriam fechadas das 21h00 de domingo até o meio-dia de segunda-feira.

"A cidade de Nova York não enfrentou uma tempestade dessa magnitude na última década", advertiu Mamdani em uma coletiva de imprensa, instando os moradores a "evitar todas as viagens não essenciais".

O NWS alertou que a neve intensa, os ventos fortes e a baixa visibilidade devem provocar "condições de viagem perigosas ou impossíveis".

Os turistas, no entanto, estavam encantados com o espetáculo da neve. A chilena Macarena González declarou à AFP que era uma "grande experiência", enquanto percorria a Times Square.

- Até 70 cm de neve -

O NWS prevê entre 45 e 60 cm de neve na cidade, e possivelmente até 70 cm em algumas áreas, além de ventos fortes.

As escolas e universidades permanecerão fechadas nesta segunda-feira em Nova York. O governo da cidade disponibilizou recursos para ajudar as pessoas que precisam de abrigo, anunciou Mamdani.

A governadora de Nova Jersey, Mikie Sherrill, declarou estado de emergência a partir do meio-dia de domingo, o que libera recursos e permite a rápida mobilização de meios para enfrentar a crise meteorológica.

Em Boston, também se preparam para condições climáticas extremas e foi declarada "alerta de neve". Lá são esperados até 60 cm de neve, indicou neste domingo a prefeita Michelle Wu, acrescentando que essa tempestade será "de magnitude histórica".

As condições podem causar cortes de energia e tornar impossíveis os deslocamentos "ao longo da rodovia I-95, do norte de Baltimore até Boston", que também conecta Nova York e Filadélfia, informou o NWS.

A tempestade acontece poucas semanas após a mesma região ter enfrentado outro fenômeno climático devastador, que provocou mais de 100 mortes.

"O pior ainda está por vir", advertiu no domingo a governadora do estado de Nova York, Kathy Hochul.

"O que você precisa, mantimentos, remédios, ração para animais de estimação, compre agora", pediu aos moradores do estado.

