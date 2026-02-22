Putin considera 'prioridade absoluta' desenvolver forças nucleares russas

O presidente russo, Vladimir Putin, estabeleceu neste domingo (22) como "prioridade absoluta" o desenvolvimento das forças nucleares russas, após a expiração do último tratado de desarmamento com os Estados Unidos, e prometeu continuar "reforçando" o Exército que combate contra a Ucrânia.

"O desenvolvimento da tríade nuclear, que garante a segurança da Rússia e permite assegurar de maneira eficaz a dissuasão estratégica e o equilíbrio de forças no mundo, continua sendo uma prioridade absoluta", declarou Putin em uma mensagem televisionada aos soldados.

Em seu breve discurso por ocasião do Dia do Defensor da Pátria na Rússia, Putin afirmou que deseja prosseguir os esforços destinados a "reforçar o Exército e a Marinha, levando em conta a evolução da situação internacional, com base na experiência militar adquirida durante a operação militar especial", nome pelo qual as autoridades russas se referem à ofensiva na Ucrânia.

Essas declarações ocorrem dois dias antes do quarto aniversário da ofensiva russa em larga escala na Ucrânia, lançada em 24 de fevereiro de 2022.

Rússia e Estados Unidos, as duas principais potências nucleares, já não estão vinculados por nenhum tratado de desarmamento nesse tema desde a expiração, no início de fevereiro, do acordo New START.

Apesar do fim desse acordo, Moscou prometeu manter uma abordagem "responsável" e continuar respeitando os limites impostos ao seu arsenal nuclear.

