Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Após 13 vitórias consecutivas, Lyon perde para Strasbourg no Campeonato Francês

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
22/02/2026 19:22

compartilhe

SIGA

Após 13 vitórias consecutivas entre todas as competições, o Lyon foi derrotado fora casa de pelo Strasbourg por 3 a 1 neste domingo (22), no jogo que fechou a 23ª rodada do Campeonato Francês.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

No Stade de la Meinau, o domínio dos donos da casa foi recompensado com uma bela jogada coletiva finalizada por Martial Godo (37'), após um ótimo passe de Diego Moreira, que marcou o segundo gol com um chute de longa distância (52').

Corentin Tolisso (59') descontou para o Lyon com um dos dois chutes a gol da equipe na partida, mas um pênalti convertido pelo atacante argentino Joaquín Panichelli (83') selou a vitória do Strasbourg.

Com este resultado, o Lyon permanece na terceira colocação com 45 pontos, sete a menos que o Lens (2º) e cinco à frente do Olympique de Marselha (5º).

O líder do campeonato é novamente o Paris Saint-Germain (54 pontos), que retornou à ponta da tabela após a vitória sobre o Metz (3 a 0) no sábado, aproveitando a derrota do Lens para o Monaco (3 a 2).

--- Resultados da 23ª rodada do Campeonato Francês e classificação:

  

   Sexta-feira, 20 de fevereiro

   Brest - Olympique de Marselha                  2 - 0

  

   Sábado, 21 de fevereiro

   Lens - Monaco                                  2 - 3

   Toulouse - Paris Football Club                 1 - 1

   PSG - Metz                                     3 - 0

  

   Domingo, 22 de fevereiro

   Auxerre - Rennes                               0 - 3

   Nice - Lorient                                 3 - 3

   Nantes - Le Havre                              2 - 0

   Angers - Lille                                 0 - 1

   Strasbourg - Lyon                              3 - 1

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. PSG                     54  23  17   3   3  52  19  33

    2. Lens                    52  23  17   1   5  44  20  24

    3. Lyon                    45  23  14   3   6  37  23  14

    4. Olympique de Marselha   40  23  12   4   7  48  31  17

    5. Lille                   37  23  11   4   8  36  31   5

    6. Rennes                  37  23  10   7   6  37  35   2

    7. Strasbourg              34  23  10   4   9  39  30   9

    8. Monaco                  34  23  10   4   9  38  36   2

    9. Lorient                 32  23   8   8   7  32  36  -4

   10. Toulouse                31  23   8   7   8  33  27   6

   11. Brest                   30  23   8   6   9  31  34  -3

   12. Angers                  29  23   8   5  10  22  28  -6

   13. Le Havre                26  23   6   8   9  20  29  -9

   14. Nice                    24  23   6   6  11  30  43 -13

   15. Paris FC                23  23   5   8  10  27  40 -13

   16. Auxerre                 17  23   4   5  14  17  33 -16

   17. Nantes                  17  23   4   5  14  22  40 -18

   18. Metz                    13  23   3   4  16  22  52 -30

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

rbo-dar/iga/ma/cb

Tópicos relacionados:

fbl fra

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay