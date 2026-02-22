Após 13 vitórias consecutivas, Lyon perde para Strasbourg no Campeonato Francês

Após 13 vitórias consecutivas entre todas as competições, o Lyon foi derrotado fora casa de pelo Strasbourg por 3 a 1 neste domingo (22), no jogo que fechou a 23ª rodada do Campeonato Francês.

No Stade de la Meinau, o domínio dos donos da casa foi recompensado com uma bela jogada coletiva finalizada por Martial Godo (37'), após um ótimo passe de Diego Moreira, que marcou o segundo gol com um chute de longa distância (52').

Corentin Tolisso (59') descontou para o Lyon com um dos dois chutes a gol da equipe na partida, mas um pênalti convertido pelo atacante argentino Joaquín Panichelli (83') selou a vitória do Strasbourg.

Com este resultado, o Lyon permanece na terceira colocação com 45 pontos, sete a menos que o Lens (2º) e cinco à frente do Olympique de Marselha (5º).

O líder do campeonato é novamente o Paris Saint-Germain (54 pontos), que retornou à ponta da tabela após a vitória sobre o Metz (3 a 0) no sábado, aproveitando a derrota do Lens para o Monaco (3 a 2).

--- Resultados da 23ª rodada do Campeonato Francês e classificação:

Sexta-feira, 20 de fevereiro

Brest - Olympique de Marselha 2 - 0

Sábado, 21 de fevereiro

Lens - Monaco 2 - 3

Toulouse - Paris Football Club 1 - 1

PSG - Metz 3 - 0

Domingo, 22 de fevereiro

Auxerre - Rennes 0 - 3

Nice - Lorient 3 - 3

Nantes - Le Havre 2 - 0

Angers - Lille 0 - 1

Strasbourg - Lyon 3 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 54 23 17 3 3 52 19 33

2. Lens 52 23 17 1 5 44 20 24

3. Lyon 45 23 14 3 6 37 23 14

4. Olympique de Marselha 40 23 12 4 7 48 31 17

5. Lille 37 23 11 4 8 36 31 5

6. Rennes 37 23 10 7 6 37 35 2

7. Strasbourg 34 23 10 4 9 39 30 9

8. Monaco 34 23 10 4 9 38 36 2

9. Lorient 32 23 8 8 7 32 36 -4

10. Toulouse 31 23 8 7 8 33 27 6

11. Brest 30 23 8 6 9 31 34 -3

12. Angers 29 23 8 5 10 22 28 -6

13. Le Havre 26 23 6 8 9 20 29 -9

14. Nice 24 23 6 6 11 30 43 -13

15. Paris FC 23 23 5 8 10 27 40 -13

16. Auxerre 17 23 4 5 14 17 33 -16

17. Nantes 17 23 4 5 14 22 40 -18

18. Metz 13 23 3 4 16 22 52 -30

