Atos de violência após morte de narcotraficante obrigam suspensão de 3 jogos de futebol no México

O jogo entre Querétaro e Juárez, pela 7ª rodada do Campeonato Mexicano, foi suspenso por atos de violência ocorridos após a morte do narcotraficante Nemesio Oseguera, conhecido como "El Mencho".

A partida deveria ter sido disputada no estádio La Corregidora, en na cidade de Querétaro, onde está marcado para a próxima quarta-feira um amistoso da seleção do México contra a Islândia como preparação para a Copa do Mundo de 2026.

"O jogo entre os clubes Querétaro e Juárez, correspondente à 7ª rodada do torneio Clausura 2026, que seria disputada no estádio La Corregidora, será remarcado", anunciou a primeira divisão do futebol mexicano em comunicado.

O estádio La Corregidora está localizado perto de Jalisco, estado onde o exército mexicano confirmou neste domingo a morte de Oseguera, líder do Cartel Jalisco Nova Geração, e onde homens armados montaram bloqueios com carros e caminhões incendiados em resposta à operação.

A liga feminina também suspendeu o clássico entre Guadalajara e América, programado para o estádio Akron, em Zapopan (Guadalajara), e a Liga Expansión (segunda divisão) adiou o duelo entre Tapatío e Tlaxcala, previsto para o estadio Gregorio "Tepa" Gómez, também no estado de Jalisco.

"El Mencho", de 59 anos, era um dos narcotraficantes mais procurados pelo México e pelos Estados Unidos, que ofereciam uma recompensa de US$ 15 milhões (R$ 78 milhões na cotação atual).

