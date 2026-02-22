Assine
Internacional

Stuttgart fecha rodada do Alemão arrancando empate com lanterna Heidenheim

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
22/02/2026 18:26

Um gol do meia-atacante Deniz Undav na reta final deu ao Stuttgart o empate em 3 a 3 na casa do lanterna Heidenheim, no jogo que fechou a 23ª rodada do Campeonato Alemão.

Os anfitriões venciam por 3 a 2 e estavam muito perto de uma vitória crucial na luta contra o rebaixamento, mas Undav, jogador da seleção alemã, deixou tudo igual aos 43 minutos do segundo tempo.

O ponto somado deixa o Stuttgart na quarta colocação, com dois de vantagem sobre o RB Leipzig (5º), enquanto o Heidenheim segue no fundo da tabela, a seis pontos do primeiro time fora da zona da degola, o Wolfsburg (15º).

Também neste domingo, os gols de Matthias Ginter e Igor Matanovic deram ao Freiburg Friburgo (7º) a vitória em casa por 2 a 1 sobre o Borussia Moenchengladbach (14º).

O 'Gladbach' está agora apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento, depois que o St. Pauli (16º) venceu por 2 a 1 o Werder Bremen (17º), que agora acumula 13 jogos sem vencer, uma série negativa inédita para o clube.

--- Resultados da 23ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

  

   Sexta-feira, 20 de fevereiro

   Mainz - Hamburgo                               1 - 1

  

   Sábado, 21 de fevereiro

   Bayern de Munique - Eintracht Frankfurt        3 - 2

   Wolfsburg - Augsburg                           2 - 3

   Colônia - Hoffenheim                           2 - 2

   Union Berlin - Bayer Leverkusen                1 - 0

   RB Leipzig - Borussia Dortmund                 2 - 2

  

   Domingo, 22 de fevereiro

   Freiburg - B. Mönchengladbach                  2 - 1

   St Pauli - Werder Bremen                       2 - 1

   Heidenheim - Stuttgart                         3 - 3

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Bayern de Munique       60  23  19   3   1  85  21  64

    2. Borussia Dortmund       52  23  15   7   1  49  22  27

    3. Hoffenheim              46  23  14   4   5  49  30  19

    4. Stuttgart               43  23  13   4   6  44  32  12

    5. RB Leipzig              41  23  12   5   6  44  32  12

    6. Bayer Leverkusen        39  22  12   3   7  43  28  15

    7. Freiburg                33  23   9   6   8  34  37  -3

    8. Eintracht Frankfurt     31  23   8   7   8  46  49  -3

    9. Union Berlin            28  23   7   7   9  29  37  -8

   10. Augsburg                28  23   8   4  11  28  41 -13

   11. Hamburgo                26  22   6   8   8  25  32  -7

   12. Colônia                 24  23   6   6  11  33  39  -6

   13. Mainz                   22  23   5   7  11  26  38 -12

   14. B. Mönchengladbach      22  23   5   7  11  26  39 -13

   15. Wolfsburg               20  23   5   5  13  33  49 -16

   16. St Pauli                20  23   5   5  13  22  40 -18

   17. Werder Bremen           19  23   4   7  12  23  44 -21

   18. Heidenheim              14  23   3   5  15  22  51 -29

dwi/mw/dmc/iga/ag/cb

