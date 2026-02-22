Stuttgart fecha rodada do Alemão arrancando empate com lanterna Heidenheim
compartilheSIGA
Um gol do meia-atacante Deniz Undav na reta final deu ao Stuttgart o empate em 3 a 3 na casa do lanterna Heidenheim, no jogo que fechou a 23ª rodada do Campeonato Alemão.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Os anfitriões venciam por 3 a 2 e estavam muito perto de uma vitória crucial na luta contra o rebaixamento, mas Undav, jogador da seleção alemã, deixou tudo igual aos 43 minutos do segundo tempo.
O ponto somado deixa o Stuttgart na quarta colocação, com dois de vantagem sobre o RB Leipzig (5º), enquanto o Heidenheim segue no fundo da tabela, a seis pontos do primeiro time fora da zona da degola, o Wolfsburg (15º).
Também neste domingo, os gols de Matthias Ginter e Igor Matanovic deram ao Freiburg Friburgo (7º) a vitória em casa por 2 a 1 sobre o Borussia Moenchengladbach (14º).
O 'Gladbach' está agora apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento, depois que o St. Pauli (16º) venceu por 2 a 1 o Werder Bremen (17º), que agora acumula 13 jogos sem vencer, uma série negativa inédita para o clube.
--- Resultados da 23ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:
Sexta-feira, 20 de fevereiro
Mainz - Hamburgo 1 - 1
Sábado, 21 de fevereiro
Bayern de Munique - Eintracht Frankfurt 3 - 2
Wolfsburg - Augsburg 2 - 3
Colônia - Hoffenheim 2 - 2
Union Berlin - Bayer Leverkusen 1 - 0
RB Leipzig - Borussia Dortmund 2 - 2
Domingo, 22 de fevereiro
Freiburg - B. Mönchengladbach 2 - 1
St Pauli - Werder Bremen 2 - 1
Heidenheim - Stuttgart 3 - 3
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Bayern de Munique 60 23 19 3 1 85 21 64
2. Borussia Dortmund 52 23 15 7 1 49 22 27
3. Hoffenheim 46 23 14 4 5 49 30 19
4. Stuttgart 43 23 13 4 6 44 32 12
5. RB Leipzig 41 23 12 5 6 44 32 12
6. Bayer Leverkusen 39 22 12 3 7 43 28 15
7. Freiburg 33 23 9 6 8 34 37 -3
8. Eintracht Frankfurt 31 23 8 7 8 46 49 -3
9. Union Berlin 28 23 7 7 9 29 37 -8
10. Augsburg 28 23 8 4 11 28 41 -13
11. Hamburgo 26 22 6 8 8 25 32 -7
12. Colônia 24 23 6 6 11 33 39 -6
13. Mainz 22 23 5 7 11 26 38 -12
14. B. Mönchengladbach 22 23 5 7 11 26 39 -13
15. Wolfsburg 20 23 5 5 13 33 49 -16
16. St Pauli 20 23 5 5 13 22 40 -18
17. Werder Bremen 19 23 4 7 12 23 44 -21
18. Heidenheim 14 23 3 5 15 22 51 -29
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
dwi/mw/dmc/iga/ag/cb