João Fonseca e Marcelo Melo são campeões de duplas no Rio Open

22/02/2026 18:03

A promessa do tênis brasileiro João Fonseca conquistou neste domingo (22) o título do Rio Open nas duplas ao lado do veterano Marcelo Melo, com vitória na final sobre o alemão Constantin Frantzen e o holandês Robin Haase

João, de 19 anos, e Marcelo, de 42, fecharam o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 4-6, 6-3 e 10-8, em uma hora e 34 minutos.

Atual número 38 no ranking da ATP, João foi eliminado prematuramente nas oitavas de final da chave de simples do Rio Open na última quinta-feira, derrotado pelo peruano Ignacio Buse (N.91).

Uma lesão nas costas limitou seu início de temporada em 2026 e o fez desistir de participar dos torneios de Brisbane e Adalaide para se concentrar no primeiro Grand Slam do ano, o Aberto da Austrália, no qual caiu na primeira rodada diante do americano Eliot Spizzirri (N.67).

E no ATP 250 de Buenos Aires, onde foi campeão em 2025, João foi derrotado na estreia para o chileno Alejandro Tabilo (N.68).

