Arsenal goleia Tottenham (4-1) e volta a abrir vantagem na liderança do Inglês

O líder Arsenal ficou com os três pontos ao golear o Tottenham por 4 a 1 em um tenso clássico do norte de Londres disputado neste domingo (22), uma vitória importante para afastar os fantasmas que surgiram após dois empates decepcionantes no Campeonato Inglês.

Os 'Gunners' venceram o duelo mais aguardado desta 27ª rodada jogando fora de casa, em grande parte pela atuação de Eberechi Eze, autor de dois gols (32' e 61') e que não marcava no campeonato desde o hat-trick contra exatamente os 'Spurs' no primeiro turno (4 a 1), em novembro.

O centroavante Viktor Gyökeres, criticado pela torcida no início da temporada, também balançou a rede duas vezes (47' e 90'+4), em um de seus melhores jogos com a camisa do Arsenal.

O Tottenham, que teve a estreia do técnico Igor Tudor, segue sofrendo com as várias lesões no elenco e chegou a empatar o clássico com o gol de Randal Kolo Muani (34'), que marcou pela primeira vez na Premier League.

Na tabela, o Arsenal (61 pontos) recupera os cinco pontos de vantagem sobre o Manchester City (2º), que no sábado havia se aproximado graças à vitória sobre o Newcastle (11º) por 2 a 1.

Os 'Gunners', no entanto, têm um jogo a mais que os 'Citizens', o empate da última quarta-feira contra o lanterna Wolverhampton (2 a 2), em confronto válido pela 31ª rodada que foi antecipado.

Por sua vez, o Tottenham segue em crise na 16ª posição, apenas cinco pontos acima do time que abre a zona de rebaixamento, o West Ham (18º).

- Liverpool encosta no G4 -

Mais cedo, o Liverpool (6º) derrotou o Nottingham Forest (17º) por 1 a 0, com um gol do argentino Alexis Mac Allister nos acréscimos (90'+7) e encostou na zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões.

Mac Allister marcou duas vezes na reta final da partida: o primeiro gol foi anulado por um toque na bola com o cotovelo (89'), mas o segundo foi validado após revisão do VAR, que confirmou a posição legal de Virgil van Dijk no lance.

"É um sentimento misto, para ser honesto", declarou o volante argentino após a partida. "Adoro marcar gols, adoro vencer, então, nesse sentido, acho que foi um dia muito bom. Mas, por outro lado, não acho que jogamos muito bem. Há muitas coisas que precisamos melhorar", acrescentou.

A vitória leva os 'Reds' aos mesmos 45 pontos de Chelsea (4º) e Manchester United (5º), que fecha a rodada na segunda-feira visitando o Everton (9º).

Também neste domingo, o Fulham (10º) derrotou o Sunderland (12º) por 3 a 1, tornando-se o segundo time a vencer no Stadium of Light nesta temporada.

Por sua vez, o Crystal Palace (13º) recebeu o lanterna Wolverhampton e venceu por 1 a 0.

--- Jogos da 27ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

Sábado, 21 de fevereiro

Aston Villa - Leeds 1 - 1

Chelsea - Burnley 1 - 1

Brentford - Brighton 0 - 2

West Ham - Bournemouth 0 - 0

Manchester City - Newcastle 2 - 1

Domingo, 22 de fevereiro

Nottingham - Liverpool 0 - 1

Crystal Palace - Wolverhampton 1 - 0

Sunderland - Fulham 1 - 3

Tottenham - Arsenal 1 - 4

Segunda-feira, 23 de fevereiro

(17h00) Everton - Manchester United

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 61 28 18 7 3 56 21 35

2. Manchester City 56 27 17 5 5 56 25 31

3. Aston Villa 51 27 15 6 6 38 28 10

4. Chelsea 45 27 12 9 6 48 31 17

5. Manchester United 45 26 12 9 5 47 37 10

6. Liverpool 45 27 13 6 8 42 35 7

7. Brentford 40 27 12 4 11 40 37 3

8. Bournemouth 38 27 9 11 7 43 45 -2

9. Everton 37 26 10 7 9 29 30 -1

10. Fulham 37 27 11 4 12 38 41 -3

11. Newcastle 36 27 10 6 11 38 39 -1

12. Sunderland 36 27 9 9 9 28 33 -5

13. Crystal Palace 35 27 9 8 10 29 32 -3

14. Brighton 34 27 8 10 9 36 34 2

15. Leeds 31 27 7 10 10 37 46 -9

16. Tottenham 29 27 7 8 12 37 41 -4

17. Nottingham 27 27 7 6 14 25 39 -14

18. West Ham 25 27 6 7 14 32 49 -17

19. Burnley 19 27 4 7 16 29 52 -23

20. Wolverhampton 10 28 1 7 20 18 51 -33

