Barcelona vence Levante e retoma liderança do Campeonato Espanhol

Com uma atuação série a eficiente, o Barcelona venceu o Levante por 3 a 0 neste domingo (22), no Camp Nou, e retomou a liderança do Campeonato Espanhol, aproveitando a derrota do Real Madrid para o Osasuna (2 a 1) na véspera.

Apesar de ser salvo por defesas decisivas do goleiro Joan García (1' e 15'), o Barça confirmou o favoritismo contra o vice-lanterna depois de duas derrotas consecutivas, contra Atlético de Madrid (4 a 0 na semifinal da Copa do Rei) e Girona (2 a 1 no Espanhol).

A vitória sobre o Levante deixa o time catalão com 61 pontos, um à frente do Real Madrid.

O jovem meio-campista Marc Bernal, que marcou seu segundo gol como profissional, abriu o placar logo aos quatro minutos aproveitando um bom cruzamento de Eric Garcia, antes de o capitão Frenkie de Jong, com assistência de João Cancelo, ampliar a vantagem ainda no primeiro tempo (32').

Na reta final, Fermín López, que entrou em campo na segunda etapa, marcou o terceiro do Barça acertando um belo chute de fora da área (81').

--- Jogos da 25ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 20 de fevereiro

Athletic Bilbao - Elche 2 - 1

Sábado, 21 de fevereiro

Real Sociedad - Real Oviedo 3 - 3

Betis - Rayo Vallecano 1 - 1

Osasuna - Real Madrid 2 - 1

Atlético de Madrid - Espanyol 4 - 2

Domingo, 22 de fevereiro

Getafe - Sevilla 0 - 1

Barcelona - Levante 3 - 0

(14h30) Celta Vigo - Mallorca

(17h00) Villarreal - Valencia

Segunda-feira, 23 de fevereiro

(17h00) Alavés - Girona

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 61 25 20 1 4 67 25 42

2. Real Madrid 60 25 19 3 3 54 21 33

3. Villarreal 48 24 15 3 6 45 26 19

4. Atlético de Madrid 48 25 14 6 5 42 23 19

5. Betis 41 24 11 8 5 39 29 10

6. Espanyol 35 25 10 5 10 31 37 -6

7. Celta Vigo 34 24 8 10 6 32 27 5

8. Athletic Bilbao 34 25 10 4 11 29 35 -6

9. Osasuna 33 25 9 6 10 30 29 1

10. Real Sociedad 32 25 8 8 9 37 38 -1

11. Sevilla 29 25 8 5 12 32 39 -7

12. Getafe 29 25 8 5 12 20 29 -9

13. Girona 29 24 7 8 9 24 38 -14

14. Rayo Vallecano 26 24 6 8 10 22 31 -9

15. Alavés 26 24 7 5 12 21 30 -9

16. Elche 25 25 5 10 10 32 37 -5

. Valencia 26 24 6 8 10 25 37 -12

18. Mallorca 24 24 6 6 12 29 39 -10

19. Levante 18 25 4 6 15 26 44 -18

20. Real Oviedo 17 24 3 8 13 16 39 -23

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ati/iga/ag/cb