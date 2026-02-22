Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Barcelona vence Levante e retoma liderança do Campeonato Espanhol

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
22/02/2026 14:54

compartilhe

SIGA

Com uma atuação série a eficiente, o Barcelona venceu o Levante por 3 a 0 neste domingo (22), no Camp Nou, e retomou a liderança do Campeonato Espanhol, aproveitando a derrota do Real Madrid para o Osasuna (2 a 1) na véspera.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Apesar de ser salvo por defesas decisivas do goleiro Joan García (1' e 15'), o Barça confirmou o favoritismo contra o vice-lanterna depois de duas derrotas consecutivas, contra Atlético de Madrid (4 a 0 na semifinal da Copa do Rei) e Girona (2 a 1 no Espanhol).

A vitória sobre o Levante deixa o time catalão com 61 pontos, um à frente do Real Madrid.

O jovem meio-campista Marc Bernal, que marcou seu segundo gol como profissional, abriu o placar logo aos quatro minutos aproveitando um bom cruzamento de Eric Garcia, antes de o capitão Frenkie de Jong, com assistência de João Cancelo, ampliar a vantagem ainda no primeiro tempo (32').

Na reta final, Fermín López, que entrou em campo na segunda etapa, marcou o terceiro do Barça acertando um belo chute de fora da área (81').

--- Jogos da 25ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sexta-feira, 20 de fevereiro

   Athletic Bilbao - Elche                        2 - 1

  

   Sábado, 21 de fevereiro

   Real Sociedad - Real Oviedo                    3 - 3

   Betis - Rayo Vallecano                         1 - 1

   Osasuna - Real Madrid                          2 - 1

   Atlético de Madrid - Espanyol                  4 - 2

  

   Domingo, 22 de fevereiro

   Getafe - Sevilla                               0 - 1

   Barcelona - Levante                            3 - 0

   (14h30) Celta Vigo - Mallorca                       

   (17h00) Villarreal - Valencia                       

  

   Segunda-feira, 23 de fevereiro

   (17h00) Alavés - Girona                             

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Barcelona               61  25  20   1   4  67  25  42

    2. Real Madrid             60  25  19   3   3  54  21  33

    3. Villarreal              48  24  15   3   6  45  26  19

    4. Atlético de Madrid      48  25  14   6   5  42  23  19

    5. Betis                   41  24  11   8   5  39  29  10

    6. Espanyol                35  25  10   5  10  31  37  -6

    7. Celta Vigo              34  24   8  10   6  32  27   5

    8. Athletic Bilbao         34  25  10   4  11  29  35  -6

    9. Osasuna                 33  25   9   6  10  30  29   1

   10. Real Sociedad           32  25   8   8   9  37  38  -1

   11. Sevilla                 29  25   8   5  12  32  39  -7

   12. Getafe                  29  25   8   5  12  20  29  -9

   13. Girona                  29  24   7   8   9  24  38 -14

   14. Rayo Vallecano          26  24   6   8  10  22  31  -9

   15. Alavés                  26  24   7   5  12  21  30  -9

   16. Elche                   25  25   5  10  10  32  37  -5

     . Valencia                26  24   6   8  10  25  37 -12

   18. Mallorca                24  24   6   6  12  29  39 -10

   19. Levante                 18  25   4   6  15  26  44 -18

   20. Real Oviedo             17  24   3   8  13  16  39 -23

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ati/iga/ag/cb

Tópicos relacionados:

esp fbl

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay