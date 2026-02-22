Assine
Sorteio coloca Bayern de Munique contra Bayer Leverkusen na semifinal da Copa da Alemanha

22/02/2026 14:20

O Bayern de Munique vai enfrentar o Bayer Leverkusen na semifinal da Copa da Alemanha, enquanto o atual campeão, o Stuttgart, terá pela frente o Freiburg, conforme definiu o sorteio dos confrontos realizado neste domingo (22).

O Gigante da Baviera, maior campeão da competição com 20 títulos, não chegava à semifinal desde 2020. Naquela temporada, derrotou o Leverkusen na final.

Mas o duelo terá sabor de revanche para ambos os lados. O Leverkusen foi campeão da Copa e do Campeonato Alemão na temporada 2023/2024 e eliminou o Bayer nas oitavas de final na temporada passada.

Os duelos de semifinal serão disputados no final de abril e a decisão está marcada para o dia 23 de maio, no Estádio Olímpico de Berlim.

