Sorteio coloca Bayern de Munique contra Bayer Leverkusen na semifinal da Copa da Alemanha
O Bayern de Munique vai enfrentar o Bayer Leverkusen na semifinal da Copa da Alemanha, enquanto o atual campeão, o Stuttgart, terá pela frente o Freiburg, conforme definiu o sorteio dos confrontos realizado neste domingo (22).
O Gigante da Baviera, maior campeão da competição com 20 títulos, não chegava à semifinal desde 2020. Naquela temporada, derrotou o Leverkusen na final.
Mas o duelo terá sabor de revanche para ambos os lados. O Leverkusen foi campeão da Copa e do Campeonato Alemão na temporada 2023/2024 e eliminou o Bayer nas oitavas de final na temporada passada.
Os duelos de semifinal serão disputados no final de abril e a decisão está marcada para o dia 23 de maio, no Estádio Olímpico de Berlim.
