Internacional

Chanceler iraniano espera nova rodada de negociações com EUA 'provavelmente' na quinta-feira

AFP
AFP
22/02/2026 13:56

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou neste domingo (22) que espera uma nova rodada de negociações com altos funcionários dos Estados Unidos sobre o programa nuclear iraniano, "provavelmente" na próxima quinta-feira (26), em Genebra. 

Em entrevista à CBS News, Araghchi disse que representantes de seu país e dos Estados Unidos estão trabalhando nos elementos de um acordo que poderá ser discutido esta semana. 

"Acredito que, quando nos encontrarmos, provavelmente nesta quinta-feira em Genebra novamente, poderemos trabalhar nesses elementos, preparar um bom texto e chegar a um acordo rapidamente", declarou o ministro.

diplomacia eua ira nuclear

