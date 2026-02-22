Chanceler iraniano espera nova rodada de negociações com EUA 'provavelmente' na quinta-feira

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou neste domingo (22) que espera uma nova rodada de negociações com altos funcionários dos Estados Unidos sobre o programa nuclear iraniano, "provavelmente" na próxima quinta-feira (26), em Genebra.

Em entrevista à CBS News, Araghchi disse que representantes de seu país e dos Estados Unidos estão trabalhando nos elementos de um acordo que poderá ser discutido esta semana.

"Acredito que, quando nos encontrarmos, provavelmente nesta quinta-feira em Genebra novamente, poderemos trabalhar nesses elementos, preparar um bom texto e chegar a um acordo rapidamente", declarou o ministro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/dc/an/mb/aa