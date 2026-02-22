Napoli perde para Atalanta e se afasta da luta pelo bicampeonato

Com um gol nos últimos minutos de Lazar Samardzic, a Atalanta venceu o Napoli por 2 a 1 neste domingo (22), pela 26ª rodada do Campeonato Italiano, e afastou definitivamente os atuais campeões da disputa pelo 'Scudetto'.

Com esta impressionante virada no segundo tempo, a 'Dea' amplia sua série invicta no campeonato para nove jogos, o que dá mais confiança à equipe em busca de uma virada no jogo de volta do playoff de acesso às oitavas de final contra o Borussia Dortmund, na próxima terça-feira, após a derrota por 2 a 0 na Alemanha.

A Atalanta segue em sétimo na tabela, mas apenas a dois pontos da Roma (4ª), que fecha a zona de classificação para a próxima Champions e recebe a Cremonese ainda neste domingo.

O Napoli, por sua vez, se mantém em terceiro, cinco pontos à frente da Atalanta e a 14 da líder Inter de Milão, que no sábado venceu o Lecce por 2 a 0.

Os napolitanos abriram o placar aos 18 minutos com Sam Beukema cabeceando a bola para as redes após cobrança de falta de Miguel Gutiérrez, mas a 'Dea' conseguiu a virada marcando com Mario Pasalic (61') e Samardzic (81').

O Napoli poderia ter ido para o intervalo com uma vantagem maior, mas o pênalti marcado pelo árbitro de campo após Rasmus Hojlund cair na área foi anulado após revisão do VAR.

Hojlund voltou a ser protagonista no primeiro minuto do segundo tempo, quando fez o passe para Gutiérrez bater e marcar, mas o gol foi anulado por uma falta do atacante dinamarquês no início da jogada.

Foi o último suspiro do Napoli antes da virada do time de Bérgamo.

--- Jogos da 26ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 20 de fevereiro

Sassuolo - Hellas Verona 3 - 0

Sábado, 21 de fevereiro

Juventus - Como 0 - 2

Lecce - Inter 0 - 2

Cagliari - Lazio 0 - 0

Domingo, 22 de fevereiro

Genoa - Torino 3 - 0

Atalanta - Napoli 2 - 1

(14h00) Milan - Parma

(16h45) Roma - Cremonese

Segunda-feira, 23 de fevereiro

(14h30) Fiorentina - Pisa

(16h45) Bologna - Udinese

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 64 26 21 1 4 62 21 41

2. Milan 54 25 15 9 1 41 19 22

3. Napoli 50 26 15 5 6 39 27 12

4. Roma 47 25 15 2 8 31 16 15

5. Juventus 46 26 13 7 6 43 25 18

6. Como 45 26 12 9 5 41 19 22

7. Atalanta 45 26 12 9 5 36 22 14

8. Sassuolo 35 26 10 5 11 32 35 -3

9. Lazio 34 26 8 10 8 26 25 1

10. Bologna 33 25 9 6 10 34 32 2

11. Udinese 32 25 9 5 11 28 38 -10

12. Parma 29 25 7 8 10 18 31 -13

13. Cagliari 29 26 7 8 11 28 35 -7

14. Genoa 27 26 6 9 11 32 37 -5

15. Torino 27 26 7 6 13 25 47 -22

16. Cremonese 24 25 5 9 11 21 33 -12

17. Lecce 24 26 6 6 14 17 33 -16

18. Fiorentina 21 25 4 9 12 29 39 -10

19. Pisa 15 25 1 12 12 20 42 -22

20. Hellas Verona 15 26 2 9 15 19 46 -27

