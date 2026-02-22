Assine
Napoli perde para Atalanta e se afasta da luta pelo bicampeonato

Repórter
22/02/2026 13:44

Com um gol nos últimos minutos de Lazar Samardzic, a Atalanta venceu o Napoli por 2 a 1 neste domingo (22), pela 26ª rodada do Campeonato Italiano, e afastou definitivamente os atuais campeões da disputa pelo 'Scudetto'.

Com esta impressionante virada no segundo tempo, a 'Dea' amplia sua série invicta no campeonato para nove jogos, o que dá mais confiança à equipe em busca de uma virada no jogo de volta do playoff de acesso às oitavas de final contra o Borussia Dortmund, na próxima terça-feira, após a derrota por 2 a 0 na Alemanha.

A Atalanta segue em sétimo na tabela, mas apenas a dois pontos da Roma (4ª), que fecha a zona de classificação para a próxima Champions e recebe a Cremonese ainda neste domingo.

O Napoli, por sua vez, se mantém em terceiro, cinco pontos à frente da Atalanta e a 14 da líder Inter de Milão, que no sábado venceu o Lecce por 2 a 0.

Os napolitanos abriram o placar aos 18 minutos com Sam Beukema cabeceando a bola para as redes após cobrança de falta de Miguel Gutiérrez, mas a 'Dea' conseguiu a virada marcando com Mario Pasalic (61') e Samardzic (81').

O Napoli poderia ter ido para o intervalo com uma vantagem maior, mas o pênalti marcado pelo árbitro de campo após Rasmus Hojlund cair na área foi anulado após revisão do VAR.

Hojlund voltou a ser protagonista no primeiro minuto do segundo tempo, quando fez o passe para Gutiérrez bater e marcar, mas o gol foi anulado por uma falta do atacante dinamarquês no início da jogada.

Foi o último suspiro do Napoli antes da virada do time de Bérgamo.

--- Jogos da 26ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sexta-feira, 20 de fevereiro

   Sassuolo - Hellas Verona                       3 - 0

  

   Sábado, 21 de fevereiro

   Juventus - Como                                0 - 2

   Lecce - Inter                                  0 - 2

   Cagliari - Lazio                               0 - 0

  

   Domingo, 22 de fevereiro

   Genoa - Torino                                 3 - 0

   Atalanta - Napoli                              2 - 1

   (14h00) Milan - Parma                               

   (16h45) Roma - Cremonese                            

  

   Segunda-feira, 23 de fevereiro

   (14h30) Fiorentina - Pisa                           

   (16h45) Bologna - Udinese                           

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Inter                   64  26  21   1   4  62  21  41

    2. Milan                   54  25  15   9   1  41  19  22

    3. Napoli                  50  26  15   5   6  39  27  12

    4. Roma                    47  25  15   2   8  31  16  15

    5. Juventus                46  26  13   7   6  43  25  18

    6. Como                    45  26  12   9   5  41  19  22

    7. Atalanta                45  26  12   9   5  36  22  14

    8. Sassuolo                35  26  10   5  11  32  35  -3

    9. Lazio                   34  26   8  10   8  26  25   1

   10. Bologna                 33  25   9   6  10  34  32   2

   11. Udinese                 32  25   9   5  11  28  38 -10

   12. Parma                   29  25   7   8  10  18  31 -13

   13. Cagliari                29  26   7   8  11  28  35  -7

   14. Genoa                   27  26   6   9  11  32  37  -5

   15. Torino                  27  26   7   6  13  25  47 -22

   16. Cremonese               24  25   5   9  11  21  33 -12

   17. Lecce                   24  26   6   6  14  17  33 -16

   18. Fiorentina              21  25   4   9  12  29  39 -10

   19. Pisa                    15  25   1  12  12  20  42 -22

   20. Hellas Verona           15  26   2   9  15  19  46 -27

jc/mcd/iga/cb

Tópicos relacionados:

fbl ita

