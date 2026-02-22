Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Chanceler iraniano afirma que há 'boas chances' de encontrar solução com EUA

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
22/02/2026 13:32

compartilhe

SIGA

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, declarou neste domingo (22) que há "boas chances" de resolver as divergências entre seu país e os Estados Unidos sobre o programa nuclear por meios diplomáticos. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Acredito que ainda há boas chances de se chegar a uma solução diplomática baseada em uma situação vantajosa para ambos os lados", disse Araghchi à rede americana CBS, acrescentando que os negociadores trabalham "nos elementos de um acordo e em um rascunho do texto". 

Em relação ao enriquecimento de urânio, ao qual os Estados Unidos se opõem, Araghchi afirmou: "Como um país soberano, temos todo o direito de decidir por nós mesmos e por nossa conta".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/smw/an/eg/aa

Tópicos relacionados:

diplomacia eua ira nuclear

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay