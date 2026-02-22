Assine
Civis armados bloqueiam estradas no oeste do México

AFP
AFP
22/02/2026 13:10

Civis armados bloquearam diversas estradas no estado de Jalisco, no oeste do México, neste domingo (22), após uma operação federal na cidade de Tapalpa, informaram autoridades locais.

Jalisco, reduto do poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tem sido assolado pela violência nos últimos anos. O estado sediará quatro jogos da Copa do Mundo de futebol de 2026, que começa em junho. 

"As forças federais realizaram uma operação há algumas horas em Tapalpa, que resultou em confrontos na região", disse o governador de Jalisco, Pablo Lemus, no X. 

"Como resultado dessa operação, em várias partes da região e em outras áreas de Jalisco, indivíduos incendiaram veículos e bloquearam estradas para dificultar as ações das autoridades", acrescentou. 

As autoridades federais ainda não divulgaram detalhes nem informaram se houve prisões ou mortes durante a operação.

yug/dg/aa

Tópicos relacionados:

mexico narcotrafico

