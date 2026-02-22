Assine
Edson Bindilatti doa capacete ao COI em sua despedida olímpica

AFP
AFP
22/02/2026 12:34

Edson Bindilatti, que aos 46 anos disputou sua sexta e última edição dos Jogos Olímpicos, se despediu do evento neste domingo (22) com a 19ª posição no bobsled 4-men com a equipe brasileira e doou seu capacete ao Comitê Olímpico Internacional (COI).

Segundo a Confederação Brasileira de Desportos no Gelo (CBDG), o capacete fará parte do acervo do Museu Olímpico do COI em Lausana, na Suíça.

Nesta semana, a delegação brasileira já doou para o mesmo museu os icônicos uniformes Moncler que Lucas Pinheiro Braathen e Nicole Silveira usaram como porta-bandeiras na cerimônia de abertura no dia 6 de fevereiro.

Edson melhorou em uma posição no bob 4-men (junto com Luis Bacca, Rafael Souza e Davidson de Souza) o 20º lugar que havia conseguido há quatro anos nos Jogos de Pequim 2022.

Na despedida, o emblemático piloto de bobsled conseguiu sua melhor classificação olímpica, embora o Brasil tenha ficado em penúltimo entre as 20 equipes que disputaram a final da competição.

A Alemanha foi a grande vencedora conseguindo o ouro e a prata com suas duas equipes, enquanto a Suíça foi bronze.

