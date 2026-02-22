UE espera que EUA honre acordo tarifário alcançado no ano passado

A Comissão Europeia instou, neste domingo (22), os Estados Unidos a cumprirem os termos do acordo comercial firmado com a UE no ano passado, após o anúncio do presidente Donald Trump de novos aumentos tarifários globais na sequência de uma decisão desfavorável da Suprema Corte.

"Um acordo é um acordo. Como o maior parceiro comercial dos Estados Unidos, a UE espera que os Estados Unidos honrem os compromissos estabelecidos na Declaração Conjunta, assim como a UE honra os seus, afirmou a Comissão em comunicado.

