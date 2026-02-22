Hamas, debilitado pela guerra em Gaza, escolherá em breve seu novo líder

O Hamas, enfraquecido durante a guerra com Israel em Gaza, "concluiu suas eleições internas" antes da iminente nomeação de seu novo líder, disse à AFP, neste domingo (22), um funcionário do movimento islamista palestino.

Dois líderes do Hamas disputam o cargo, afirmou o funcionário, que pediu anonimato: Khaled Meshaal, 69, ex-chefe do gabinete político e atual líder do gabinete da diáspora, e Khalil al-Hayya, 65, o homem que intermediou as negociações com Israel por meio de países mediadores, que levaram ao cessar-fogo na Faixa de Gaza.

Essas eleições foram realizadas ao longo de várias semanas na Faixa de Gaza, na Cisjordânia ocupada e entre militantes do Hamas no exterior, enquanto o movimento busca definir sua estratégia de longo prazo para garantir um papel no período pós-guerra.

O Hamas também renovou o Conselho da Shura, um órgão consultivo composto principalmente por figuras religiosas. Esse conselho elegeu o novo gabinete político, que, por sua vez, nomeará seu líder.

"O movimento concluiu suas eleições internas nas três regiões e chegou à fase final de nomeação do chefe do gabinete político", afirmou o funcionário.

O Hamas "emitirá um comunicado quando o presidente do movimento for escolhido, provavelmente durante o mês do Ramadã", que começou na semana passada, especificou ele.

A guerra no território palestino foi desencadeada pelo ataque do Hamas ao território israelense em 7 de outubro de 2023.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

az-ha-jd/glp/amj/eg/mb/aa