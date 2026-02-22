Assine
Papa afirma que paz na Ucrânia 'não pode ser adiada'

AFP
AFP
22/02/2026 09:59

O papa Leão XIV afirmou, neste domingo (22), que a paz na Ucrânia "não pode ser adiada" e é "uma necessidade urgente", às vésperas do quarto aniversário da invasão russa. 

"A paz não pode ser adiada. É uma necessidade urgente que deve encontrar lugar nos corações e se traduzir em decisões responsáveis", declarou ele durante sua tradicional mensagem dominical aos fiéis reunidos na Praça de São Pedro. 

"Renovo veementemente meu apelo: que as armas se calem, que os bombardeios cessem, que um cessar-fogo seja alcançado sem demora e que o diálogo seja fortalecido para pavimentar o caminho para a paz", acrescentou o pontífice.

O dia 24 de fevereiro marcará quatro anos desde o início da ofensiva russa na Ucrânia, uma guerra que devastou cidades, deslocou milhões de pessoas e causou inúmeras vítimas em ambos os lados. 

As forças russas ocupam cerca de um quinto do território ucraniano e continuam avançando lentamente, especialmente na região leste do Donbass, apesar das grandes perdas e dos repetidos ataques ucranianos às suas linhas logísticas. 

Os Estados Unidos pressionam ambos os lados para que encerrem o conflito e promoveram várias rodadas de negociações, embora sem avanços até o momento.

