França convocará embaixador dos EUA por comentários sobre ativista de extrema direita assassinado

O Ministério das Relações Exteriores da França convocará o embaixador dos Estados Unidos devido a comentários feitos pelo governo de Donald Trump a respeito do assassinato de um ativista de extrema direita atribuído à esquerda radical, anunciou o ministro francês neste domingo (22).

"Convocaremos o embaixador dos Estados Unidos na França, pois a embaixada americana na França fez comentários sobre essa tragédia (...) que diz respeito a toda a comunidade francesa", declarou o ministro das Relações Exteriores francês, Jean-Noël Barrot, a um veículo de imprensa local.

"Rejeitamos qualquer tentativa de usar essa tragédia (...) para fins políticos", acrescentou, após o governo americano ter condenado esta semana o papel do "esquerdismo radical violento" no brutal espancamento que tirou a vida do ativista de extrema direita Quentin Deranque, exigindo que os responsáveis sejam "levados à justiça".

Os assessores do ministro, consultados pela AFP, não especificaram quando ele será convocado.

Deranque morreu em decorrência de uma agressão sofrida em 12 de fevereiro, do lado de fora de uma conferência organizada pela eurodeputada de esquerda radical Rima Hassan em Lyon (centro-leste da França), aonde ele havia viajado para supervisionar a segurança de um coletivo chamado Némesis.

O governo Trump condenou a violência política da extrema esquerda na sexta-feira, em sua primeira reação oficial à morte do ativista.

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, também comentou a morte de Quentin Deranque, o que provocou uma reação do presidente francês, Emmanuel Macron.

O embaixador dos EUA na França, que assumiu o cargo no verão passado, já havia sido convocado ao Ministério das Relações Exteriores no final de agosto, após críticas consideradas inaceitáveis pelo governo francês sobre a "ação insuficiente" contra o antissemitismo.

Essas declarações surgiram depois que Macron afirmou sua intenção de reconhecer um Estado palestino, uma medida que causou desconforto em Israel e nos Estados Unidos.

