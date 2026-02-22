Assine
Hungria anuncia que bloqueará novo pacote europeu de sanções contra a Rússia

AFP
AFP
22/02/2026 09:48

O ministro das Relações Exteriores da Hungria anunciou, neste domingo (22), que bloqueará a adoção prevista do 20º pacote de sanções da União Europeia contra a Rússia, devido à interrupção do fornecimento de petróleo russo pelo oleoduto Druzhba. 

Os 27 Estados-membros ainda precisam aprovar essas novas sanções para que entrem em vigor. 

"Amanhã [segunda-feira], o Conselho de Ministros das Relações Exteriores deverá adotar o 20º pacote de sanções. Bloquearemos essa decisão", declarou Péter Szijjártó no Facebook. 

"Enquanto os ucranianos não permitirem o fornecimento de petróleo à Hungria, não autorizaremos nenhuma decisão importante para eles", acrescentou. 

Segundo a Ucrânia, o oleoduto Druzhba — que atravessa seu território para transportar petróleo russo para a Eslováquia e a Hungria — foi danificado em 27 de janeiro por ataques russos em Brody. 

A Hungria considera que é responsabilidade da Ucrânia garantir a segurança e o funcionamento do trecho do oleoduto que atravessa seu território. 

No início de fevereiro, a União Europeia propôs novas sanções contra a Rússia, visando os setores bancário e energético. Este seria o vigésimo pacote de sanções desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro de 2022. 

Novas proibições de exportação e importação contra a Rússia também estão sendo consideradas.

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia hungria russia ucrania

