Somalilândia quer oferecer seus minerais e bases militares aos EUA

22/02/2026 08:14

A Somalilândia, que busca maior reconhecimento internacional de sua independência após obter o de Israel, está preparada para conceder aos Estados Unidos acesso privilegiado aos seus recursos minerais e bases militares, declarou um de seus ministros à AFP. 

Israel se tornou o primeiro país a reconhecer esta autoproclamada república como um "Estado independente e soberano" no final de 2025, desde sua secessão da Somália em 1991, embora a Somália continue reivindicando o controle do território. 

"Estamos preparados para conceder exclusividades [de mineração] aos Estados Unidos. Também estamos abertos à ideia de oferecer bases militares aos Estados Unidos", afirmou o ministro da Presidência, Khadar Hussein Abdi. 

Segundo o Ministério de Energia e Minerais da Somalilândia, o solo do país é rico em lítio, tântalo, nióbio e até mesmo coltan, minerais considerados estratégicos, embora sejam necessários mais estudos para determinar as quantidades. 

O presidente da Somalilândia, Abdirahman Mohamed Abdullahi, apelidado de Irro, já havia levantado abertamente, nas últimas semanas, a possibilidade de conceder a Israel acesso privilegiado aos recursos minerais de seu país. 

Washington já mantém uma base naval no Djibuti, país vizinho da Somalilândia, na entrada do Estreito de Bab el-Mandeb, entre o Mar Vermelho e o Golfo de Aden, uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo, que liga o Oceano Índico ao Canal de Suez.

jf/jcp/pc/jvb/aa

