Paquistão ataca sete acampamentos 'terroristas' na fronteira com Afeganistão

21/02/2026 21:28

O Paquistão afirmou neste domingo (22, data local) que realizou ataques contra sete locais na fronteira com o Afeganistão em resposta aos recentes atentados suicidas reivindicados por militantes apoiados por grupos afegãos.

Incluindo três ataques desde o início do Ramadã na semana passada, o Paquistão "realizou operações seletivas baseadas em inteligência contra sete acampamentos e esconderijos de terroristas pertencentes ao Talibã paquistanês" e seus afiliados na fronteira, informou um comunicado do Ministério da Informação e Radiodifusão.

No comunicado publicado no X, o ministro da Informação, Attaullah Tarar, afirmou que o Paquistão também atacou um grupo afiliado ao Estado Islâmico.

Ele não indicou onde ocorreram os ataques nem forneceu mais detalhes.

O ministério afirmou que a ação foi uma resposta ao atentado suicida em uma mesquita xiita em Islamabad há duas semanas e a outros atentados suicidas mais recentes no noroeste do Paquistão.

O Estado Islâmico reivindicou o atentado suicida em Islamabad, que causou pelo menos 31 mortos e cerca de 170 feridos.

