Real Madrid perde para Osasuna e Barça pode retomar liderança do Campeonato Espanhol

21/02/2026 17:10

Um golaço de Raúl García no último minuto deu a vitória ao Osasuna sobre o líder Real Madrid neste sábado (21), pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol, que pode terminar com o Barcelona de volta à ponta da tabela.

A quatro dias do jogo de volta do playoff de acesso às oitavas de final da Liga dos Campeões, o time merengue sobre sua primeira derrota sob o comando de Álvaro Arbeloa no campeonato.

O Osasuna saiu na frente no primeiro tempo com um gol do atacante croata Ante Budimir, que converteu um pênalti cometido pelo goleiro Thibaut Courtois (38'), marcado pela arbitragem após revisão no VAR.

O Real Madrid chegou ao empate em jogada que começou com uma arrancada de Fede Valverde, que deixou para trás vários adversários antes de invadir a área e tocar para Vinícius Júnior, que só teve o trabalho de empurrar a bola para as redes.

Mas o Osasuna não se conformou com um ponto, e Raúl García levou a torcida ao delírio no Estádio El Sadar depois de driblar Raúl Asencio e finalizar com categoria (90') para marcar o gol da vitória.

Com o resultado, o time do norte da Espanha soma três pontos importantíssimos para se afastar da zona de rebaixamento.

No domingo, o Barcelona recebe o vice-lanterna Levante no Camp Nou e depende de uma vitória simples para recuperar a liderança do campeonato.

--- Jogos da 25ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sexta-feira, 20 de fevereiro

   Athletic Bilbao - Elche                        2 - 1

  

   Sábado, 21 de fevereiro

   Real Sociedad - Real Oviedo                    3 - 3

   Betis - Rayo Vallecano                         1 - 1

   Osasuna - Real Madrid                          2 - 1

   (17h00) Atlético de Madrid - Espanyol               

  

   Domingo, 22 de fevereiro

   (10h00) Getafe - Sevilla                            

   (12h15) Barcelona - Levante                         

   (14h30) Celta Vigo - Mallorca                       

   (17h00) Villarreal - Valencia                       

  

   Segunda-feira, 23 de fevereiro

   (17h00) Alavés - Girona                             

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Real Madrid             60  25  19   3   3  54  21  33

    2. Barcelona               58  24  19   1   4  64  25  39

    3. Villarreal              48  24  15   3   6  45  26  19

    4. Atlético de Madrid      45  24  13   6   5  38  21  17

    5. Betis                   41  24  11   8   5  39  29  10

    6. Espanyol                35  24  10   5   9  29  33  -4

    7. Celta Vigo              34  24   8  10   6  32  27   5

    8. Athletic Bilbao         34  25  10   4  11  29  35  -6

    9. Osasuna                 33  25   9   6  10  30  29   1

   10. Real Sociedad           32  25   8   8   9  37  38  -1

   11. Getafe                  29  24   8   5  11  20  28  -8

   12. Girona                  29  24   7   8   9  24  38 -14

   13. Sevilla                 26  24   7   5  12  31  39  -8

   14. Alavés                  26  24   7   5  12  21  30  -9

   15. Valencia                26  24   6   8  10  25  37 -12

   16. Elche                   25  25   5  10  10  32  37  -5

   17. Rayo Vallecano          25  23   6   7  10  21  30  -9

   18. Mallorca                24  24   6   6  12  29  39 -10

   19. Levante                 18  24   4   6  14  26  41 -15

   20. Real Oviedo             17  24   3   8  13  16  39 -23

