Real Madrid perde para Osasuna e Barça pode retomar liderança do Campeonato Espanhol

Um golaço de Raúl García no último minuto deu a vitória ao Osasuna sobre o líder Real Madrid neste sábado (21), pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol, que pode terminar com o Barcelona de volta à ponta da tabela.

A quatro dias do jogo de volta do playoff de acesso às oitavas de final da Liga dos Campeões, o time merengue sobre sua primeira derrota sob o comando de Álvaro Arbeloa no campeonato.

O Osasuna saiu na frente no primeiro tempo com um gol do atacante croata Ante Budimir, que converteu um pênalti cometido pelo goleiro Thibaut Courtois (38'), marcado pela arbitragem após revisão no VAR.

O Real Madrid chegou ao empate em jogada que começou com uma arrancada de Fede Valverde, que deixou para trás vários adversários antes de invadir a área e tocar para Vinícius Júnior, que só teve o trabalho de empurrar a bola para as redes.

Mas o Osasuna não se conformou com um ponto, e Raúl García levou a torcida ao delírio no Estádio El Sadar depois de driblar Raúl Asencio e finalizar com categoria (90') para marcar o gol da vitória.

Com o resultado, o time do norte da Espanha soma três pontos importantíssimos para se afastar da zona de rebaixamento.

No domingo, o Barcelona recebe o vice-lanterna Levante no Camp Nou e depende de uma vitória simples para recuperar a liderança do campeonato.

--- Jogos da 25ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 20 de fevereiro

Athletic Bilbao - Elche 2 - 1

Sábado, 21 de fevereiro

Real Sociedad - Real Oviedo 3 - 3

Betis - Rayo Vallecano 1 - 1

Osasuna - Real Madrid 2 - 1

(17h00) Atlético de Madrid - Espanyol

Domingo, 22 de fevereiro

(10h00) Getafe - Sevilla

(12h15) Barcelona - Levante

(14h30) Celta Vigo - Mallorca

(17h00) Villarreal - Valencia

Segunda-feira, 23 de fevereiro

(17h00) Alavés - Girona

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 60 25 19 3 3 54 21 33

2. Barcelona 58 24 19 1 4 64 25 39

3. Villarreal 48 24 15 3 6 45 26 19

4. Atlético de Madrid 45 24 13 6 5 38 21 17

5. Betis 41 24 11 8 5 39 29 10

6. Espanyol 35 24 10 5 9 29 33 -4

7. Celta Vigo 34 24 8 10 6 32 27 5

8. Athletic Bilbao 34 25 10 4 11 29 35 -6

9. Osasuna 33 25 9 6 10 30 29 1

10. Real Sociedad 32 25 8 8 9 37 38 -1

11. Getafe 29 24 8 5 11 20 28 -8

12. Girona 29 24 7 8 9 24 38 -14

13. Sevilla 26 24 7 5 12 31 39 -8

14. Alavés 26 24 7 5 12 21 30 -9

15. Valencia 26 24 6 8 10 25 37 -12

16. Elche 25 25 5 10 10 32 37 -5

17. Rayo Vallecano 25 23 6 7 10 21 30 -9

18. Mallorca 24 24 6 6 12 29 39 -10

19. Levante 18 24 4 6 14 26 41 -15

20. Real Oviedo 17 24 3 8 13 16 39 -23

