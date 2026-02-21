'Gelbe Briefe', de Ilker Catak, vence Urso de Ouro de melhor filme no Festival de Berlim

"Gelbe Briefe", do cineasta alemão Ilker Catak, ganhou neste sábado (21) o Urso de Ouro de melhor filme no Festival de Cinema de Berlim.

O filme conta a história de um dramaturgo turco e sua esposa atriz, cujo casamento começa a se desintegrar à medida que sofrem perseguição política na Turquia e perdem seus empregos.

Filmado na Alemanha, o longa conquistou o prêmio máximo da Berlinale ao fim de uma cerimônia marcada, assim como o festival, pelo conflito no Oriente Médio e pelo papel político do cinema.

O ambiente ficou tenso quando o diretor sírio-palestino Abdallah Al Khatib, vencedor do prêmio de melhor ópera-prima com "Chronicles From the Siege", acusou o governo alemão de ser "cúmplice do genocídio cometido em Gaza por Israel".

Aos gritos de "Free Palestine" (Libertem a Palestina), um espectador respondeu "Free Palestine from Hamas" (Libertem a Palestina do Hamas, o grupo islamista que governa o território).

O Urso de Prata Grande Prêmio do Júri, que distingue o segundo melhor filme, foi para "Kurtulus", do diretor turco Emin Alper.

O cineasta mencionou três conflitos no Oriente Médio e a situação política em seu país.

"Palestinos de Gaza, que vivem e morrem nas piores condições, vocês não estão sozinhos. Povo do Irã, que sofre sob a tirania, você não está sozinho. E os curdos de Rojava e do Oriente Médio, que lutam por seus direitos há quase um século, vocês não estão sozinhos. E, por fim, meu povo, você não está sozinho", declarou no palco.

Alper prestou homenagem ao prefeito de Istambul, Ekrem Imamoglu, opositor do presidente turco Recep Tayyip Erdogan, preso há quase um ano e que enfrenta uma pena de prisão perpétua.

A alemã Sandra Hüller ganhou o prêmio de melhor interpretação por seu papel em "Rose", no qual interpreta uma mulher na Alemanha rural do século XVII que tenta escapar das restrições do patriarcado passando-se por homem.

O filme "Queen at Sea", do americano Lance Hammer, levou dois prêmios: o Urso de Prata Prêmio do Júri (equivalente ao terceiro lugar) e os de melhores papéis coadjuvantes para a dupla formada por Anna Calder-Marshall e Tom Courtenay.

O festival viveu uma edição turbulenta desde sua abertura em 12 de fevereiro.

"Devemos nos manter à margem da política" foi a frase pronunciada por Wim Wenders, presidente do júri, que acendeu o debate.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

vbw/jsk/erl/am