Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Alcaraz atropela Fils e é campeão do ATP 500 de Doha

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
21/02/2026 16:47

compartilhe

SIGA

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, confirmou seu favoritismo e derrotou sem dificuldades o francês Arthur Fils (N.40) neste sábado (21) para conquistar o ATP 500 de Doha.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Alcaraz fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-1, em apenas 50 minutos.

Campeão do Aberto da Austrália há duas semanas, o espanhol de 22 anos conquista o 26º título da carreira tendo cedido um único set em cinco jogos em Doha. Além disso, ele segue invicto nesta temporada, com 12 vitórias em 12 jogos.

Fils, por sua vez, disputava seu terceiro torneio em Doha após um longo período afastado por lesão e fez uma campanha com vitórias sobre cabeças de chave como os tchecos Jakub Mensik (N.16) e Jiri Lehecka (N.22).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dar/hpa/iga/cb

Tópicos relacionados:

atp esp qat tenis

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay