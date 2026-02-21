Alcaraz atropela Fils e é campeão do ATP 500 de Doha

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, confirmou seu favoritismo e derrotou sem dificuldades o francês Arthur Fils (N.40) neste sábado (21) para conquistar o ATP 500 de Doha.

Alcaraz fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-1, em apenas 50 minutos.

Campeão do Aberto da Austrália há duas semanas, o espanhol de 22 anos conquista o 26º título da carreira tendo cedido um único set em cinco jogos em Doha. Além disso, ele segue invicto nesta temporada, com 12 vitórias em 12 jogos.

Fils, por sua vez, disputava seu terceiro torneio em Doha após um longo período afastado por lesão e fez uma campanha com vitórias sobre cabeças de chave como os tchecos Jakub Mensik (N.16) e Jiri Lehecka (N.22).

