Lens perde para Monaco e pode ceder liderança para o PSG

O Lens foi surpreendido pelo Monaco no estádio Bollaert ao ser derrotado por 3 a 2 neste sábado (21), pela 23ª rodada do Campeonato Francês, e pode perder a liderança para o Paris Saint-Germain, que vai enfrentar o Metz.

O time da casa parecia ter a vitória encaminhada com os gols de Odsonne Edouard (3') e Florian Thauvin (56'), mas Folarin Balogun (63'), Denis Zakaria (70') e Ansu Fati (72') viraram o placar para os monegascos.

Balogun vinha de marcar dois gols nesta semana na derrota do time do Principado para o PSG (3 a 2) na Liga dos Campeões.

O Lens (52 pontos) tem apenas um ponto de vantagem sobre o PSG, que precisa de pelo menos um empate neste sábado contra o Metz para retomar a liderança da Ligue 1 graças ao melhor saldo de gols.

Time surpresa da temporada na França, o Lens vinha de dez vitórias nos últimos dez jogos em casa e ainda não havia perdido nenhum jogo depois de abrir o placar.

O Monaco, por sua vez, sobe provisoriamente para a sexta posição, ainda vivo na luta por uma vaga nas copas europeias da próxima temporada, depois de três vitórias e dois empates nas últimas cinco rodadas.

