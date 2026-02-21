Assine
Em busca de vaga na Champions, Aston Villa e Chelsea tropeçam no Inglês

21/02/2026 15:05

Aston Villa e Chelsea empataram neste sábado (21) contra Leeds (1 a 1) e Burnley (1 a 1), respectivamente, e deixaram escapar pontos preciosos em sue objetivo de se classificar para a próxima Liga dos Campeões, na 27ª rodada do Campeonato Inglês.

Jogando em casa, o Villa, terceiro na tabela a dois pontos do Manchester City, que recebe o Newcastle ainda neste sábado, demorou a entrar no jogo, sem dar um chute a gol até os 42 minutos, depois de Anton Stach ter aberto o placar para o Leeds aos 31.

Mais convincentes no segundo tempo, os anfitriões só chegaram ao empate na reta final, com Tammy Abraham (88').

Por sua vez, o Chelsea foi surpreendido pelo vice-lanterna Burnley depois de sair na frente com um gol do brasileiro João Pedro logo aos quatro minutos.

Ainda em quarto na tabela, os 'Blues' podem ser ultrapassados pelo Manchester United, que tem os mesmos 45 pontos e fecha a rodada visitando o Everton na segunda-feira.

Já o Brighton foi à casa do Brentford e venceu por 2 a 0, em jogo em que James Milner estabeleceu um novo recorde de 654 jogos na Premier League.

Milner, de 40 anos, superou a marca de Gareth Barry, ex-Aston Villa e Manchester City.

--- Jogos da 27ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sábado, 21 de fevereiro

   Aston Villa - Leeds                            1 - 1

   Chelsea - Burnley                              1 - 1

   Brentford - Brighton                           0 - 2

   (14h30) West Ham - Bournemouth                  

   (17h00) Manchester City - Newcastle                 

  

   Domingo, 22 de fevereiro

   (11h00) Nottingham - Liverpool                      

           Crystal Palace - Wolverhampton              

           Sunderland - Fulham                         

   (13h30) Tottenham - Arsenal                         

  

   Segunda-feira, 23 de fevereiro

   (17h00) Everton - Manchester United                 

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Arsenal                 58  27  17   7   3  52  20  32

    2. Manchester City         53  26  16   5   5  54  24  30

    3. Aston Villa             51  27  15   6   6  38  28  10

    4. Chelsea                 45  27  12   9   6  48  31  17

    5. Manchester United       45  26  12   9   5  47  37  10

    6. Liverpool               42  26  12   6   8  41  35   6

    7. Brentford               40  27  12   4  11  40  37   3

    8. Everton                 37  26  10   7   9  29  30  -1

    9. Bournemouth             37  26   9  10   7  43  45  -2

   10. Newcastle               36  26  10   6  10  37  37   0

   11. Sunderland              36  26   9   9   8  27  30  -3

   12. Brighton                34  27   8  10   9  36  34   2

   13. Fulham                  34  26  10   4  12  35  40  -5

   14. Crystal Palace          32  26   8   8  10  28  32  -4

   15. Leeds                   31  27   7  10  10  37  46  -9

   16. Tottenham               29  26   7   8  11  36  37  -1

   17. Nottingham              27  26   7   6  13  25  38 -13

   18. West Ham                24  26   6   6  14  32  49 -17

   19. Burnley                 19  27   4   7  16  29  52 -23

   20. Wolverhampton           10  27   1   7  19  18  50 -32

