Em busca de vaga na Champions, Aston Villa e Chelsea tropeçam no Inglês
Aston Villa e Chelsea empataram neste sábado (21) contra Leeds (1 a 1) e Burnley (1 a 1), respectivamente, e deixaram escapar pontos preciosos em sue objetivo de se classificar para a próxima Liga dos Campeões, na 27ª rodada do Campeonato Inglês.
Jogando em casa, o Villa, terceiro na tabela a dois pontos do Manchester City, que recebe o Newcastle ainda neste sábado, demorou a entrar no jogo, sem dar um chute a gol até os 42 minutos, depois de Anton Stach ter aberto o placar para o Leeds aos 31.
Mais convincentes no segundo tempo, os anfitriões só chegaram ao empate na reta final, com Tammy Abraham (88').
Por sua vez, o Chelsea foi surpreendido pelo vice-lanterna Burnley depois de sair na frente com um gol do brasileiro João Pedro logo aos quatro minutos.
Ainda em quarto na tabela, os 'Blues' podem ser ultrapassados pelo Manchester United, que tem os mesmos 45 pontos e fecha a rodada visitando o Everton na segunda-feira.
Já o Brighton foi à casa do Brentford e venceu por 2 a 0, em jogo em que James Milner estabeleceu um novo recorde de 654 jogos na Premier League.
Milner, de 40 anos, superou a marca de Gareth Barry, ex-Aston Villa e Manchester City.
--- Jogos da 27ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:
Sábado, 21 de fevereiro
Aston Villa - Leeds 1 - 1
Chelsea - Burnley 1 - 1
Brentford - Brighton 0 - 2
(14h30) West Ham - Bournemouth
(17h00) Manchester City - Newcastle
Domingo, 22 de fevereiro
(11h00) Nottingham - Liverpool
Crystal Palace - Wolverhampton
Sunderland - Fulham
(13h30) Tottenham - Arsenal
Segunda-feira, 23 de fevereiro
(17h00) Everton - Manchester United
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Arsenal 58 27 17 7 3 52 20 32
2. Manchester City 53 26 16 5 5 54 24 30
3. Aston Villa 51 27 15 6 6 38 28 10
4. Chelsea 45 27 12 9 6 48 31 17
5. Manchester United 45 26 12 9 5 47 37 10
6. Liverpool 42 26 12 6 8 41 35 6
7. Brentford 40 27 12 4 11 40 37 3
8. Everton 37 26 10 7 9 29 30 -1
9. Bournemouth 37 26 9 10 7 43 45 -2
10. Newcastle 36 26 10 6 10 37 37 0
11. Sunderland 36 26 9 9 8 27 30 -3
12. Brighton 34 27 8 10 9 36 34 2
13. Fulham 34 26 10 4 12 35 40 -5
14. Crystal Palace 32 26 8 8 10 28 32 -4
15. Leeds 31 27 7 10 10 37 46 -9
16. Tottenham 29 26 7 8 11 36 37 -1
17. Nottingham 27 26 7 6 13 25 38 -13
18. West Ham 24 26 6 6 14 32 49 -17
19. Burnley 19 27 4 7 16 29 52 -23
20. Wolverhampton 10 27 1 7 19 18 50 -32
