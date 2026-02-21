COI não vê irregularidade na proximidade de Infantino com Trump

O Comitê Olímpico Internacional (COI) declarou, neste sábado (21), que a Federação Internacional de Futebol (Fifa) cumpre seu "papel" no apoio à reconstrução de Gaza, respondendo assim à controvérsia em torno dos laços estreitos entre seu presidente, Gianni Infantino, e Donald Trump.

"O COI está em contato com a Fifa", disse à AFP um porta-voz da organização sediada em Lausanne, cuja presidente foi questionada na sexta-feira sobre a presença de Infantino em uma reunião do "Conselho da Paz" convocada pelo presidente dos Estados Unidos.

O presidente da Fifa aderiu a um fundo destinado a revitalizar o futebol em Gaza. No entanto, nessa reunião, ele usava um boné vermelho com um largo sorriso, com as palavras "USA" (EUA, em inglês) e "45-47", uma referência aos dois mandatos de Trump na Casa Branca.

O juramento prestado pelos 100 membros do COI, incluindo Infantino, exige que eles ajam "independentemente de interesses comerciais e políticos", uma obrigação também estipulada na Carta Olímpica.

"Entendemos que a Fifa apoia, por meio do futebol, um amplo programa de investimentos para impulsionar o esporte em Gaza, na Palestina, fornecendo infraestrutura esportiva, iniciativas educacionais e projetos de desenvolvimento de alto nível", disse o porta-voz do COI.

"Isso está perfeitamente alinhado com o papel de uma federação esportiva internacional", afirmou, sem mencionar explicitamente Infantino ou fazer alusão direta à estreita relação do dirigente ítalo-suíço com Donald Trump desde que este retornou ao poder em janeiro de 2025.

"O COI, por meio da Solidariedade Olímpica, que é nossa ferramenta de desenvolvimento, apoiou e continua a apoiar o desenvolvimento do esporte na região", concluiu a mesma fonte.

Em dezembro, Infantino concedeu a Trump um novo "Prêmio Fifa da Paz". A premiação, que parece ser uma resposta ao fato de o líder americano não ter recebido o Nobel da Paz, tem critérios de seleção pouco claros.

Os Estados Unidos sediaram o Mundial de Clubes da Fifa em 2025 e, em junho e julho deste ano, serão anfitriões da Copa do Mundo da Fifa com o Canadá e o México.

