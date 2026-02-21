Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Bayern leva susto, mas vence Eintracht e se mantém firme na liderança do Alemão

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
21/02/2026 14:30

compartilhe

SIGA

Depois de abrir 3 a 0, com dois gols de Harry Kane, o Bayern de Munique levou um susto neste sábado (21) na reta final contra o Eintracht Frankfurt, mas venceu por 3 a 2 e somou três pontos que o mantêm com folga na liderança do Campeonato Alemão.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Graças a esta vitória, a terceira consecutiva, o Bayern conta com nove pontos de vantagem sobre o vice-líder, o Borussia Dortmund, que ainda enfrenta o RB Leipzig nesta 23ª rodada.

Por sua vez, o Eintracht se mantém na sétima colocação, fora da zona de classificação para as copas europeias, e pode cair para oitavo caso o Freiburg (8º) vença o Borussia Mönchengladbach (14º) no domingo.

Comandado pelo trio de ataque formado por Harry Kane, Luis Díaz e Michael Olise, o Gigante da Baviera dominou amplamente a partida e praticamente não deu descanso para o goleiro do time de Frankfurt, o brasileiro Kauã Santos.

O Bayern abriu o placar com o volante Aleksandar Pavlovic acertando chute de primeira da entrada da área aos 16 minutos.

Pouco depois, Kane ampliou de cabeça (20'), e o próprio atacante inglês fez o terceiro na etapa complementar (68'), marcando seu 28º gol na Bundesliga nesta temporada.

A boa vantagem fez o time de Munique relaxar, e o Eintracht aproveitou para encostar no placar com os gols de Jonathan Burkardt (76' de pênalti) e Arnaud Kalimuendo (86').

Ex-jogador do Bayern, Mario Götze teve grande chance e quase calou a Allianz Arena nos acréscimos, mas sua finalização foi para fora do gol.

--- Jogos da 23ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sexta-feira, 20 de fevereiro

   Mainz - Hamburgo                               1 - 1

  

   Sábado, 21 de fevereiro

   Bayern de Munique - Eintracht Frankfurt        3 - 2

   Wolfsburg - Augsburg                           2 - 3

   Colônia - Hoffenheim                           2 - 2

   Union Berlin - Bayer Leverkusen                1 - 0

   (14h30) RB Leipzig - Borussia Dortmund              

  

   Domingo, 22 de fevereiro

   (11h30) Freiburg - B. Mönchengladbach               

   (13h30) St Pauli - Werder Bremen                    

   (15h30) Heidenheim - Stuttgart                      

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Bayern de Munique       60  23  19   3   1  85  21  64

    2. Borussia Dortmund       51  22  15   6   1  47  20  27

    3. Hoffenheim              46  23  14   4   5  49  30  19

    4. Stuttgart               42  22  13   3   6  41  29  12

    5. RB Leipzig              40  22  12   4   6  42  30  12

    6. Bayer Leverkusen        39  22  12   3   7  43  28  15

    7. Eintracht Frankfurt     31  23   8   7   8  46  49  -3

    8. Freiburg                30  22   8   6   8  32  36  -4

    9. Union Berlin            28  23   7   7   9  29  37  -8

   10. Augsburg                28  23   8   4  11  28  41 -13

   11. Hamburgo                26  22   6   8   8  25  32  -7

   12. Colônia                 24  23   6   6  11  33  39  -6

   13. Mainz                   22  23   5   7  11  26  38 -12

   14. B. Mönchengladbach      22  22   5   7  10  25  37 -12

   15. Wolfsburg               20  23   5   5  13  33  49 -16

   16. Werder Bremen           19  22   4   7  11  22  42 -20

   17. St Pauli                17  22   4   5  13  20  39 -19

   18. Heidenheim              13  22   3   4  15  19  48 -29

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

obo/iga/mcd/cb

Tópicos relacionados:

fbl ger

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay