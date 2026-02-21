Bayern leva susto, mas vence Eintracht e se mantém firme na liderança do Alemão
compartilheSIGA
Depois de abrir 3 a 0, com dois gols de Harry Kane, o Bayern de Munique levou um susto neste sábado (21) na reta final contra o Eintracht Frankfurt, mas venceu por 3 a 2 e somou três pontos que o mantêm com folga na liderança do Campeonato Alemão.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Graças a esta vitória, a terceira consecutiva, o Bayern conta com nove pontos de vantagem sobre o vice-líder, o Borussia Dortmund, que ainda enfrenta o RB Leipzig nesta 23ª rodada.
Por sua vez, o Eintracht se mantém na sétima colocação, fora da zona de classificação para as copas europeias, e pode cair para oitavo caso o Freiburg (8º) vença o Borussia Mönchengladbach (14º) no domingo.
Comandado pelo trio de ataque formado por Harry Kane, Luis Díaz e Michael Olise, o Gigante da Baviera dominou amplamente a partida e praticamente não deu descanso para o goleiro do time de Frankfurt, o brasileiro Kauã Santos.
O Bayern abriu o placar com o volante Aleksandar Pavlovic acertando chute de primeira da entrada da área aos 16 minutos.
Pouco depois, Kane ampliou de cabeça (20'), e o próprio atacante inglês fez o terceiro na etapa complementar (68'), marcando seu 28º gol na Bundesliga nesta temporada.
A boa vantagem fez o time de Munique relaxar, e o Eintracht aproveitou para encostar no placar com os gols de Jonathan Burkardt (76' de pênalti) e Arnaud Kalimuendo (86').
Ex-jogador do Bayern, Mario Götze teve grande chance e quase calou a Allianz Arena nos acréscimos, mas sua finalização foi para fora do gol.
--- Jogos da 23ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:
Sexta-feira, 20 de fevereiro
Mainz - Hamburgo 1 - 1
Sábado, 21 de fevereiro
Bayern de Munique - Eintracht Frankfurt 3 - 2
Wolfsburg - Augsburg 2 - 3
Colônia - Hoffenheim 2 - 2
Union Berlin - Bayer Leverkusen 1 - 0
(14h30) RB Leipzig - Borussia Dortmund
Domingo, 22 de fevereiro
(11h30) Freiburg - B. Mönchengladbach
(13h30) St Pauli - Werder Bremen
(15h30) Heidenheim - Stuttgart
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Bayern de Munique 60 23 19 3 1 85 21 64
2. Borussia Dortmund 51 22 15 6 1 47 20 27
3. Hoffenheim 46 23 14 4 5 49 30 19
4. Stuttgart 42 22 13 3 6 41 29 12
5. RB Leipzig 40 22 12 4 6 42 30 12
6. Bayer Leverkusen 39 22 12 3 7 43 28 15
7. Eintracht Frankfurt 31 23 8 7 8 46 49 -3
8. Freiburg 30 22 8 6 8 32 36 -4
9. Union Berlin 28 23 7 7 9 29 37 -8
10. Augsburg 28 23 8 4 11 28 41 -13
11. Hamburgo 26 22 6 8 8 25 32 -7
12. Colônia 24 23 6 6 11 33 39 -6
13. Mainz 22 23 5 7 11 26 38 -12
14. B. Mönchengladbach 22 22 5 7 10 25 37 -12
15. Wolfsburg 20 23 5 5 13 33 49 -16
16. Werder Bremen 19 22 4 7 11 22 42 -20
17. St Pauli 17 22 4 5 13 20 39 -19
18. Heidenheim 13 22 3 4 15 19 48 -29
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
obo/iga/mcd/cb