Chefe da Nasa descarta missão lunar em março por problemas técnicos

O diretor da Nasa, Jared Isaacman, descartou neste sábado (21) o lançamento da missão Artemis 2 em março devido a problemas técnicos com o foguete, projetado para levar astronautas ao redor da Lua pela primeira vez em mais de 50 anos.

Esses problemas forçam a Nasa a devolver o foguete ao prédio de montagem, "o que inviabilizará a janela de lançamento planejada para março", explicou no X.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

cha/vla/dg/gv/aa