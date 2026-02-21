Assine
Chefe da Nasa descarta missão lunar em março por problemas técnicos

21/02/2026 14:30

O diretor da Nasa, Jared Isaacman, descartou neste sábado (21) o lançamento da missão Artemis 2 em março devido a problemas técnicos com o foguete, projetado para levar astronautas ao redor da Lua pela primeira vez em mais de 50 anos. 

Esses problemas forçam a Nasa a devolver o foguete ao prédio de montagem, "o que inviabilizará a janela de lançamento planejada para março", explicou no X.

