Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Após goleada sofrida na Champions, Juventus perde mais uma no Italiano

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
21/02/2026 13:43

compartilhe

SIGA

Humilhada pelo Galatasaray (5 a 2) na Liga dos Campeões no meio da semana, a Juventus foi derrotada novamente neste sábado (21), desta vez pelo Como, por 2 a 0, pela 26ª rodada do Campeonato Italiano.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Com um gol em cada tempo, marcados por Mërgim Vojvoda (11') e Maxence Caqueret (61'), o Como saiu com a vitória do Juventus Stadium e agora soma 45 pontos na tabela, na sexta colocação.

Por sua vez, a Juve não consegue voltar ao G4 (zona de classificação da Champions) e se mantém em quinto, a um ponto da Roma (4ª) e logo acima do próprio Como.

Em má fase, os 'bianconeri' chegam ao quinto jogo consecutivo sem vitória entre todas as competições (quatro derrotas e um empate).

Nessa sequência negativa, além de se complicar na Champions, o time de Turim foi eliminado nas quartas de final da Copa da Itália pela Atalanta (3 a 0) e perdeu o Derby d'Italia para a Inter de Milão (3 a 2), líder da Serie A, com um gol no último minuto.

Fora da disputa pelo 'Scudetto' e com o técnico Luciano Spalletti sob pressão, a Juventus precisará virar a página na próxima quarta-feira para cumprir a difícil missão de reverter em casa a derrota para o Galatasaray e avançar às oitavas de final da principal competição do continente.

--- Jogos da 26ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sexta-feira, 20 de fevereiro

   Sassuolo - Hellas Verona                       3 - 0

  

   Sábado, 21 de fevereiro

   Juventus - Como                                0 - 2

   (14h00) Lecce - Inter                               

   (16h45) Cagliari - Lazio                            

  

   Domingo, 22 de fevereiro

   (08h30) Genoa - Torino                              

   (11h00) Atalanta - Napoli                           

   (14h00) Milan - Parma                               

   (16h45) Roma - Cremonese                            

  

   Segunda-feira, 23 de fevereiro

   (14h30) Fiorentina - Pisa                           

   (16h45) Bologna - Udinese                           

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Inter                   61  25  20   1   4  60  21  39

    2. Milan                   54  25  15   9   1  41  19  22

    3. Napoli                  50  25  15   5   5  38  25  13

    4. Roma                    47  25  15   2   8  31  16  15

    5. Juventus                46  26  13   7   6  43  25  18

    6. Como                    45  26  12   9   5  41  19  22

    7. Atalanta                42  25  11   9   5  34  21  13

    8. Sassuolo                35  26  10   5  11  32  35  -3

    9. Bologna                 33  25   9   6  10  34  32   2

   10. Lazio                   33  25   8   9   8  26  25   1

   11. Udinese                 32  25   9   5  11  28  38 -10

   12. Parma                   29  25   7   8  10  18  31 -13

   13. Cagliari                28  25   7   7  11  28  35  -7

   14. Torino                  27  25   7   6  12  25  44 -19

   15. Genoa                   24  25   5   9  11  29  37  -8

   16. Cremonese               24  25   5   9  11  21  33 -12

   17. Lecce                   24  25   6   6  13  17  31 -14

   18. Fiorentina              21  25   4   9  12  29  39 -10

   19. Pisa                    15  25   1  12  12  20  42 -22

   20. Hellas Verona           15  26   2   9  15  19  46 -27

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

mcd/iga/cb

Tópicos relacionados:

fbl ita

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay