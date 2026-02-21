Após goleada sofrida na Champions, Juventus perde mais uma no Italiano

Humilhada pelo Galatasaray (5 a 2) na Liga dos Campeões no meio da semana, a Juventus foi derrotada novamente neste sábado (21), desta vez pelo Como, por 2 a 0, pela 26ª rodada do Campeonato Italiano.

Com um gol em cada tempo, marcados por Mërgim Vojvoda (11') e Maxence Caqueret (61'), o Como saiu com a vitória do Juventus Stadium e agora soma 45 pontos na tabela, na sexta colocação.

Por sua vez, a Juve não consegue voltar ao G4 (zona de classificação da Champions) e se mantém em quinto, a um ponto da Roma (4ª) e logo acima do próprio Como.

Em má fase, os 'bianconeri' chegam ao quinto jogo consecutivo sem vitória entre todas as competições (quatro derrotas e um empate).

Nessa sequência negativa, além de se complicar na Champions, o time de Turim foi eliminado nas quartas de final da Copa da Itália pela Atalanta (3 a 0) e perdeu o Derby d'Italia para a Inter de Milão (3 a 2), líder da Serie A, com um gol no último minuto.

Fora da disputa pelo 'Scudetto' e com o técnico Luciano Spalletti sob pressão, a Juventus precisará virar a página na próxima quarta-feira para cumprir a difícil missão de reverter em casa a derrota para o Galatasaray e avançar às oitavas de final da principal competição do continente.

--- Jogos da 26ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 20 de fevereiro

Sassuolo - Hellas Verona 3 - 0

Sábado, 21 de fevereiro

Juventus - Como 0 - 2

(14h00) Lecce - Inter

(16h45) Cagliari - Lazio

Domingo, 22 de fevereiro

(08h30) Genoa - Torino

(11h00) Atalanta - Napoli

(14h00) Milan - Parma

(16h45) Roma - Cremonese

Segunda-feira, 23 de fevereiro

(14h30) Fiorentina - Pisa

(16h45) Bologna - Udinese

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 61 25 20 1 4 60 21 39

2. Milan 54 25 15 9 1 41 19 22

3. Napoli 50 25 15 5 5 38 25 13

4. Roma 47 25 15 2 8 31 16 15

5. Juventus 46 26 13 7 6 43 25 18

6. Como 45 26 12 9 5 41 19 22

7. Atalanta 42 25 11 9 5 34 21 13

8. Sassuolo 35 26 10 5 11 32 35 -3

9. Bologna 33 25 9 6 10 34 32 2

10. Lazio 33 25 8 9 8 26 25 1

11. Udinese 32 25 9 5 11 28 38 -10

12. Parma 29 25 7 8 10 18 31 -13

13. Cagliari 28 25 7 7 11 28 35 -7

14. Torino 27 25 7 6 12 25 44 -19

15. Genoa 24 25 5 9 11 29 37 -8

16. Cremonese 24 25 5 9 11 21 33 -12

17. Lecce 24 25 6 6 13 17 31 -14

18. Fiorentina 21 25 4 9 12 29 39 -10

19. Pisa 15 25 1 12 12 20 42 -22

20. Hellas Verona 15 26 2 9 15 19 46 -27

