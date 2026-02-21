Estudantes iranianos entoam slogans contra o governo em Teerã, afirma mídia local

Estudantes entoaram slogans contra o governo no Irã durante manifestações em memória das vítimas da repressão a uma onda de protestos, segundo relatos da mídia local e da diáspora neste sábado (21).

Grupos que protestavam contra a liderança religiosa entraram em confronto com grupos pró-governo.

Vídeos geolocalizados pela AFP em uma importante universidade de engenharia em Teerã mostram confrontos entre a multidão, com pessoas gritando "bi sharaf", ou "vergonha" em farsi.

Imagens transmitidas pela rede de televisão em língua persa Iran International, sediada fora do país, mostraram uma multidão entoando slogans contra o governo na Universidade de Tecnologia Sharif.

Os iranianos retomaram suas manifestações esta semana para marcar, de acordo com a tradição de luto xiita, o 40º dia desde a morte de milhares de pessoas durante a onda de protestos, que atingiu seu ápice nos dias 8 e 9 de janeiro.

Manifestantes se reuniram novamente em diversas universidades da capital neste sábado, segundo relatos da mídia local.

Os distúrbios começaram em dezembro, em meio a uma prolongada crise financeira, mas se transformaram em uma onda massiva de protestos contra o governo que foram violentamente reprimidos pelas forças de segurança, deixando milhares de mortos, segundo grupos de direitos humanos.

burs-sw/smw/eg/ahg/aa