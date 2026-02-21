Assine
Casal é condenado à pena de morte na Índia por abuso sexual de 33 crianças

AFP
AFP
Repórter
21/02/2026 12:38

Um tribunal indiano condenou um casal à pena de morte por abusar sexualmente de 33 meninos, alguns com apenas três anos de idade, e por vender vídeos dos abusos na dark web, informaram as autoridades. 

Algumas das vítimas precisaram ser hospitalizadas devido a ferimentos genitais sofridos durante os abusos sexuais com penetração, segundo um comunicado divulgado na sexta-feira pelo Departamento Central de Investigação (CBI). 

Os crimes foram cometidos entre 2010 e 2020 nos distritos de Banda e Chitrakoot, no estado de Uttar Pradesh (norte da Índia). 

"Durante a investigação, descobriu-se que os acusados cometeram diversos atos perversos, incluindo graves abusos sexuais com penetração contra 33 meninos", diz o comunicado. 

Um tribunal especial proferiu a sentença de morte contra o casal e ordenou que o governo do estado pague uma indenização de um milhão de rúpias (cerca de R$ 57.300) a cada uma das vítimas. 

A sentença pode ser recorrida a um tribunal superior. 

Segundo o CBI, o casal atraiu suas vítimas oferecendo-lhes acesso a jogos de vídeo online, além de dinheiro e presentes.

Segundo o jornal Times of India, o casal também gravou os abusos e vendeu os vídeos e fotos na dark web para clientes em 47 países. 

As últimas execuções na Índia ocorreram em março de 2020, quando quatro homens foram enforcados, condenados pelo estupro coletivo e assassinato de uma mulher em um ônibus em Delhi em 2012.

