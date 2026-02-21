Casal é condenado à pena de morte na Índia por abuso sexual de 33 crianças

Um tribunal indiano condenou um casal à pena de morte por abusar sexualmente de 33 meninos, alguns com apenas três anos de idade, e por vender vídeos dos abusos na dark web, informaram as autoridades.

Algumas das vítimas precisaram ser hospitalizadas devido a ferimentos genitais sofridos durante os abusos sexuais com penetração, segundo um comunicado divulgado na sexta-feira pelo Departamento Central de Investigação (CBI).

Os crimes foram cometidos entre 2010 e 2020 nos distritos de Banda e Chitrakoot, no estado de Uttar Pradesh (norte da Índia).

"Durante a investigação, descobriu-se que os acusados cometeram diversos atos perversos, incluindo graves abusos sexuais com penetração contra 33 meninos", diz o comunicado.

Um tribunal especial proferiu a sentença de morte contra o casal e ordenou que o governo do estado pague uma indenização de um milhão de rúpias (cerca de R$ 57.300) a cada uma das vítimas.

A sentença pode ser recorrida a um tribunal superior.

Segundo o CBI, o casal atraiu suas vítimas oferecendo-lhes acesso a jogos de vídeo online, além de dinheiro e presentes.

Segundo o jornal Times of India, o casal também gravou os abusos e vendeu os vídeos e fotos na dark web para clientes em 47 países.

As últimas execuções na Índia ocorreram em março de 2020, quando quatro homens foram enforcados, condenados pelo estupro coletivo e assassinato de uma mulher em um ônibus em Delhi em 2012.

