Johannes Klaebo conquista 6º ouro em Milão-Cortina e eleva próprio recorde a 11 títulos olímpicos

O norueguês Johannes Klaebo venceu neste sábado (21), em Tesero, a prova de esqui cross-country de 50 km com largada clássica e conquistou sua sexta medalha de ouro nos Jogos de Milão-Cortina, elevando seu recorde de títulos olímpicos de inverno para 11.

Klaebo, de 29 anos, termina assim sua participação em Milão-Cortina sendo campeão em todas as competições que disputou, repetindo o feito alcançado há um ano no Campeonato Mundial de Trondheim, onde também conquistou seis títulos nos seis eventos em que participou.

O pódio desta última prova masculina de esqui cross-country foi 100% norueguês, com Martin Nyenget conquistando a prata e Emil Iversen o bronze.

Klaebo chegou à Itália com cinco medalhas de ouro olímpicas em seu currículo (três em Pyeongchang 2018 e duas em Pequim 2022), mas com a ambição de estabelecer um novo recorde.

O recorde anterior era de oito títulos e compartilhado por três noruegueses: o ex-biatleta Ole Einar Bjorndalen e os ex-esquiadores Marit Bjorgen e Bjorn Daehlie.

Em termos de medalhas, Klaebo tem 13 e está a apenas duas de igualar o recorde absoluto de 15 de Bjorgen, mas para isso terá que esperar até a próxima edição dos Jogos, nos Alpes Franceses, em 2030.

Levando em conta também os Jogos Olímpicos de Verão, Klaebo é o segundo atleta com o maior número de medalhas de ouro, superado apenas pelo ex-nadador americano Michael Phelps, que conquistou 23 títulos entre as edições de Atenas 2004 e Rio 2016.

Em Milão-Cortina, Klaebo levou quatro ouros em provas individuais e dois em provas por equipes.

O caminho ficou mais fácil, é verdade, pela ausência de seu grande rival russo, Alexander Bolshunov, que não teve permissão para competir sob bandeira neutra.

Ainda assim, vencer todos os eventos em uma única edição dos Jogos Olímpicos de Inverno é muito raro.

O patinador de velocidade americano Eric Heiden alcançou esse feito em Lake Placid, em 1980, com cinco medalhas de ouro individuais (500m, 1.000m, 1.500m, 5.000m e 10.000m).

O rei do biatlo, Ole Einar Bjorndalen, conquistou quatro medalhas de ouro em Salt Lake City, em 2002.

