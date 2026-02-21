Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Ao menos três migrantes morrem em naufrágio na Grécia

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
21/02/2026 10:08

compartilhe

SIGA

Três migrantes foram encontrados mortos após um naufrágio perto da ilha grega de Creta, onde uma operação de resgate marítimo está em andamento, informou a polícia portuária neste sábado (21). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Vinte migrantes foram resgatados na zona marítima de Kaloi Limenes por uma embarcação comercial que estava no local a mando do centro grego de busca e resgate. 

Segundo a emissora pública ERT, houve um acidente quando a embarcação comercial se aproximava do barco de madeira usado pelos migrantes. 

Durante o resgate, a embarcação comercial lançou escadas, mas quando os migrantes tentaram alcançá-las, as escadas foram repentinamente puxadas para um dos lados do barco.

Quatro lanchas de patrulha, uma aeronave e dois navios da agência europeia de vigilância de fronteiras Frontex continuam as buscas, disse uma porta-voz da Guarda Costeira grega à AFP. 

Segundo a ERT, sobreviventes afirmam que havia cerca de 50 pessoas a bordo do barco naufragado. 

Outra embarcação com cerca de 40 migrantes a bordo também foi localizada na mesma área, o que levou a uma nova operação de resgate. 

Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), mais de 16.770 pessoas solicitantes de asilo na UE chegaram a Creta em 2025, um número significativamente maior do que em outras ilhas do Mar Egeu. 

Diante do aumento de chegadas à ilha, o governo grego conservador suspendeu, durante três meses no verão passado, o processamento de pedidos de asilo para migrantes procedentes da Líbia que desembarcariam em Creta.

Segundo o ACNUR, 107 migrantes morreram ou desapareceram em águas gregas em 2025.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

mr/cn/jvb/avl/aa

Tópicos relacionados:

acidente grecia migracao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay